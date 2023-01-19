***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2023 14:39
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin modernizasyonu kapsamında T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış, 38.780.090 TL tutarlı, başlangıç tarihi 20 Ocak 2020, bitiş tarihi ise 20 Ocak 2023 olan Yatırım Teşvik belgesinin kapanmasına ilişkin işlemlerin tamamlanmasına dair ek süre talebiyle T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapılacaktır. Söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımımız tamamlanmıştır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103165
BIST
15:025.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 30,56
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
15:0218,7983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 19,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
15:0220,3529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0653
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3796
En Düşük
20,2399
15:021.153,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,67
|Açılış
|: 1.153,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.158,48
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler15:00
|VKING
|38,50
|1.607.452
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|179.668.985
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|114.318.730
|% 9,98
|
|IDGYO
|3,64
|8.904.201
|% 9,97
|
|SOKE
|13,25
|18.040.418
|% 9,96
|
|UZERB
|165,60
|726.181
|% -6,33
|
|GMTAS
|8,11
|42.273.527
|% -5,92
|
|EUHOL
|2,36
|172.760.431
|% -5,60
|
|DIRIT
|5,85
|217.150
|% -4,88
|
|KZBGY
|27,80
|291.680.296
|% -4,60
|
|THYAO
|154,00
|10.513.285.828
|% 3,29
|
|EREGL
|40,62
|4.161.052.840
|% 0,10
|
|ASELS
|62,30
|4.013.752.159
|% -1,19
|
|KRDMD
|19,54
|3.203.788.301
|% 0,62
|
|TUPRS
|583,20
|2.613.103.764
|% -0,48
|
|EKGYO
|8,57
|1.979.537.534
|% 1,78
|
|YKBNK
|9,77
|1.988.889.320
|% 1,14
|
|KRDMD
|19,54
|3.203.788.301
|% 0,62
|
|ISCTR
|11,75
|1.676.916.097
|% 3,25
|
|AKBNK
|17,69
|2.454.291.378
|% 1,90
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7939
|18,7983
|% -0,01
|
|Euro
|20,3446
|20,3529
|% 0,32
|
|Sterlin
|23,1573
|23,2734
|% 0,15
|
|Frank
|20,4307
|20,5538
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9885
|5,0136
|% 0,01
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|4,41
|
|Altın Gr.
|1.153
|1.153
|2,18
|
|Cumhuriyet
|7.802
|7.920
|-37,00
|
|Tam
|7.832
|7.887
|8,00
|
|Yarım
|3.816
|3.859
|3,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.930
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,44
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,13
|14,15
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,45
|84,45
|-0,53
|
Seans Raporu
15:00
daha fazla
-
15:17BEYAZ
Yüzde 9.69 oranında artışla 24.68 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 438, 876 adet işlem
-
15:16ATATP
Yüzde 4.54 oranında artışla 25.78 lira fiyatla işlem gören hissede 559, 209 adet işlem
-
15:15VBTYZ
Yüzde 9.92 oranında artışla 63.70 lira fiyatla işlem gören hissede 948, 072 adet işlem
-
15:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 8 artarak (% 0.79 ) 4, 834
-
15:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKING, TNZTP, SDTTR, VBTYZ, SOKE, ETYAT, YESIL, ONCSM, IDGYO