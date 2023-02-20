***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz üst düzey yöneticisi Sn. Ertan Üstün 17.02.2023 tarihi itibarıyla Fabrika Müdürü görevinden kendi isteğiyle ayrılmıştır. Halihazırda, Doğu Avrupa Üretim Kümeleri Direktörü olan Sn.Fethi Batuhan Sözer , mevcuttaki görevi ile beraber Fabrika Müdürü görevini (süreli) olarak yürütecektir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115398BIST