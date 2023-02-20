***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.02.2023 20:56
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz üst düzey yöneticisi Sn. Ertan Üstün 17.02.2023 tarihi itibarıyla Fabrika Müdürü görevinden kendi isteğiyle ayrılmıştır. Halihazırda, Doğu Avrupa Üretim Kümeleri Direktörü olan Sn.Fethi Batuhan Sözer , mevcuttaki görevi ile beraber Fabrika Müdürü görevini (süreli) olarak yürütecektir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115398
BIST
18:055.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.052
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.173
En Düşük
5.014
18:0518,8603
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0018
|Açılış
|: 19,1730
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1350
|
18,9994
En Düşük
18,8211
18:0520,1452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0118
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4400
|
20,4591
En Düşük
20,0427
18:051.115,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,61
|Açılış
|: 1.115,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.116,89
|
1.125,13
En Düşük
1.113,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YKSLN
|11,99
|36.483.726
|% 10,00
|
|PCILT
|23,76
|19.408.354
|% 10,00
|
|ODAS
|7,48
|544.578.492
|% 10,00
|
|CIMSA
|144,10
|783.869.171
|% 10,00
|
|CMBTN
|741,70
|38.955.840
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,30
|56.350.536
|% -9,06
|
|BRKO
|4,86
|6.166.355
|% -7,25
|
|BVSAN
|37,90
|697.409.400
|% -7,20
|
|IHAAS
|125,30
|47.459.677
|% -6,49
|
|KUVVA
|41,88
|894.781
|% -4,82
|
|EREGL
|49,32
|11.554.631.541
|% 9,26
|
|SISE
|47,50
|5.377.532.537
|% 5,79
|
|KRDMD
|22,80
|4.632.155.939
|% 9,93
|
|THYAO
|141,30
|4.261.091.703
|% 0,00
|
|TUPRS
|616,30
|3.532.179.590
|% -1,23
|
|EKGYO
|8,12
|2.655.003.645
|% 9,88
|
|EREGL
|49,32
|11.554.631.541
|% 9,26
|
|KRDMD
|22,80
|4.632.155.939
|% 9,93
|
|PETKM
|16,70
|2.559.109.629
|% 8,44
|
|AKBNK
|15,99
|2.403.492.755
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8564
|18,8603
|% -0,01
|
|Euro
|20,1234
|20,1452
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,6228
|22,7362
|% -0,07
|
|Frank
|20,3380
|20,4605
|% -0,07
|
|Riyal
|5,0139
|5,0391
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-2,60
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|7.604
|7.719
|37,00
|
|Tam
|7.613
|7.673
|-6,00
|
|Yarım
|3.719
|3.754
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.877
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,73
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,18
|13,20
|-0,06
|
|B. Petrol
|83,11
|83,11
|-0,96
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59OZKGY
Yüzde 6.50 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 298, 797 adet işlem
-
17:59OZKGY
Yüzde 6.50 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 298, 797 adet işlem
-
17:57KORDS
Yüzde 6.95 oranında artışla 76.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 422, 484 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 146 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 36 üstünde . İşlem hacmi 69, 002.00 milyon TL de
-
17:56CANTE
Yüzde 6.42 oranında artışla 65.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 031, 551 adet işlem