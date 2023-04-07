***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2023 14:58
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.01.2023-20.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin tahsisli sermaye artırımı kapsamında sağlamış olduğu net 400.000.000 TL tutarındaki fonun tamamı ile ilişkili firmamız Akzo Nobel N.V'den 07/10/2022 tarihinde aldığımız 400.000.000-TL tutarındaki kredi tutarının tamamı kapatılmıştır.
07.04.2023 tarihi itibarıyla tahsisli sermaye artırımından sağlanan fonun tamamen kullanılmış olduğunu Pay Sahiplerinin ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133567
BIST
16:204.939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 26,66
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.953
En Düşük
4.899
16:2019,2561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0048
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
|
19,2809
En Düşük
19,2141
16:2021,0517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0180
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3400
|
21,2786
En Düşük
20,9515
16:201.243,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.243,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler16:20
|MRSHL
|529,10
|14.823.677
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.776.205.758
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|37.459.060
|% 9,97
|
|DYOBY
|23,62
|105.153.664
|% 9,96
|
|BURCE
|56,95
|42.296.005
|% 9,94
|
|ONCSM
|116,30
|137.184.252
|% -9,98
|
|TMPOL
|33,84
|108.709.750
|% -6,26
|
|POLTK
|2.070,10
|24.475.698
|% -6,09
|
|DITAS
|27,62
|15.375.459
|% -4,76
|
|KGYO
|49,76
|11.166.099
|% -3,94
|
|THYAO
|127,40
|2.125.706.238
|% 0,16
|
|KOZAL
|21,68
|1.906.102.542
|% 1,31
|
|ASTOR
|58,00
|1.823.743.398
|% -1,28
|
|GESAN
|74,35
|1.776.205.758
|% 9,99
|
|EREGL
|35,04
|1.498.294.417
|% 0,57
|
|EKGYO
|6,59
|1.215.226.452
|% 2,81
|
|AKFYE
|15,17
|1.355.397.474
|% 1,13
|
|KOZAL
|21,68
|1.906.102.542
|% 1,31
|
|YYAPI
|3,02
|232.268.323
|% 4,86
|
|SKBNK
|2,51
|191.196.649
|% 0,00
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2462
|19,2561
|% 0,02
|
|Euro
|20,9584
|21,0517
|% 0,09
|
|Sterlin
|23,8254
|23,9449
|% -0,17
|
|Frank
|21,1504
|21,2778
|% -0,18
|
|Riyal
|5,1173
|5,1429
|% 0,05
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|0,80
|
|Cumhuriyet
|8.486
|8.615
|43,00
|
|Tam
|8.526
|8.586
|23,00
|
|Yarım
|4.164
|4.202
|12,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.101
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|