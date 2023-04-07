***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.01.2023-20.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin tahsisli sermaye artırımı kapsamında sağlamış olduğu net 400.000.000 TL tutarındaki fonun tamamı ile ilişkili firmamız Akzo Nobel N.V'den 07/10/2022 tarihinde aldığımız 400.000.000-TL tutarındaki kredi tutarının tamamı kapatılmıştır.07.04.2023 tarihi itibarıyla tahsisli sermaye artırımından sağlanan fonun tamamen kullanılmış olduğunu Pay Sahiplerinin ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133567BIST