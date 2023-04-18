***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.04.2023 14:40
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulumuza bildirilen bağımsız yönetim kurulu üye adayları değerlendirilmiş, Şirketimizin Yönetim Kurulu bağımsız üyeliklerine Deniz UYAN AY ve Yusuf Kamil SONER'in seçilmelerinin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139684
BIST
16:395.033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -26,72
|Açılış
|: 5.076
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|Önceki Kapanış
|: 5.059
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5.105
En Düşük
5.028
16:3919,4100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0181
|Açılış
|: 20,0800
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|Önceki Kapanış
|: 20,0300
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19,6779
En Düşük
19,3667
16:3921,3012
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|Açılış
|: 1.245,39
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1.267,19
En Düşük
1.242,03
BIST En Aktif Hisseler16:37
|BRSAN
|133,10
|291.327.076
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|28.006.349
|% 9,95
|
|ONCSM
|96,10
|87.380.003
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|14.294.544
|% 9,94
|
|SMART
|8,52
|35.721.208
|% 9,94
|
|IMASM
|57,15
|44.777.774
|% -9,91
|
|LIDER
|98,55
|50.702.890
|% -8,75
|
|BALAT
|15,49
|1.092.308
|% -6,97
|
|SNKRN
|25,30
|742.630
|% -5,95
|
|AYCES
|81,20
|24.462.098
|% -5,91
|
|KOZAL
|24,46
|6.768.622.013
|% -0,73
|
|KOZAA
|48,24
|3.094.343.267
|% -2,62
|
|THYAO
|135,80
|2.666.251.056
|% 0,07
|
|EREGL
|34,88
|1.423.934.457
|% -0,74
|
|SISE
|42,56
|1.206.538.943
|% -1,89
|
|KOZAL
|24,46
|6.768.622.013
|% -0,73
|
|EKGYO
|6,73
|731.595.683
|% -1,03
|
|ISCTR
|12,02
|920.356.363
|% 0,08
|
|YKBNK
|10,22
|701.913.766
|% 0,69
|
|KOZAA
|48,24
|3.094.343.267
|% -2,62
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4009
|19,4077
|% 0,08
|
|Euro
|21,2821
|21,2909
|% 0,47
|
|Sterlin
|24,0196
|24,1401
|% 0,47
|
|Frank
|21,5085
|21,6381
|% 0,16
|
|Riyal
|5,1586
|5,1845
|% 0,18
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.996
|0,29
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|2,23
|
|Cumhuriyet
|8.816
|8.949
|62,00
|
|Tam
|8.826
|8.953
|15,00
|
|Yarım
|4.310
|4.377
|8,00
|
|Çeyrek
|2.155
|2.188
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|24,99
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|15,58
|15,60
|-0,01
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|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-0,07
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