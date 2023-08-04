***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2023 13:34
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.05.2023 tarihli açıklamamız ile Şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla Şirketimiz sermayesinin %93,61'ine dolaylı yoldan sahip olan AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V (ANCI)'nin hakim ortağı olan Akzo Nobel N.V.'den 400.000.000-TL (Dört yüz milyon Türk Lirası) tutarlı borç alındığı açıklanmıştı. 3 ay vadeli, vade sonu 04.08.2023 olan söz konusu borcun Akzo Nobel N.V. ile yapılan anlaşma ile vade sonunun 03.11.2023 tarihine kadar uzatılmasına, söz konusu borç karşılığında yıllık %42 oranı üzerinden hesaplanacak faizin anapara ile birlikte vade sonunda ödenmesine karar verilmiştir. Söz konusu borcun 04.08.2023 tarihine kadar olan ve yıllık %50 oran üzerinden, ilk kredi anlaşmasına göre belirlenen faizi Şirketimiz tarafından Akzo Nobel N.V.'ye 04.08.2023 tarihinde, bugün ödenmiştir. Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180661
BIST
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15:077.325
En Düşük
|Değişim
|: 1,44%
|| 103,92
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.329
15:0726,9887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0419
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
15:0729,5597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0366
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
15:071.675,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,01
|Açılış
|: 1.675,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler15:01
|BIENY
|68,75
|1.328.541.788
|% 10,00
|
|RAYSG
|43,56
|38.151.098
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|1.419.779
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|704.609.390
|% 9,99
|
|TETMT
|626,30
|31.963.712
|% 9,99
|
|MACKO
|91,80
|384.656.505
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|39.827.254
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|41.363.409
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|13.151.367
|% -9,94
|
|EDIP
|16,00
|45.805.024
|% -7,41
|
|ASTOR
|113,30
|4.655.691.145
|% 0,09
|
|THYAO
|238,50
|4.569.157.904
|% 1,49
|
|EREGL
|40,80
|3.604.021.115
|% 0,99
|
|KONTR
|246,70
|3.162.228.832
|% -1,99
|
|EKGYO
|8,92
|2.889.912.207
|% 0,68
|
|EKGYO
|8,92
|2.889.912.207
|% 0,68
|
|YKBNK
|14,38
|2.286.082.576
|% 2,28
|
|CEMAS
|3,26
|461.803.135
|% 4,49
|
|ISCTR
|15,91
|2.071.499.244
|% 3,58
|
|GSDHO
|4,76
|577.961.967
|% 0,63
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9836
|26,9892
|% 0,16
|
|Euro
|29,5511
|29,5633
|% 0,14
|
|Sterlin
|34,1638
|34,3351
|% 0,03
|
|Frank
|30,6282
|30,8127
|% -0,26
|
|Riyal
|7,1702
|7,2062
|% 0,09
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-3,24
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.677
|0,35
|
|Cumhuriyet
|11.181
|11.350
|-26,00
|
|Tam
|10.944
|11.023
|-81,00
|
|Yarım
|5.476
|5.537
|-41,00
|
|Çeyrek
|2.738
|2.769
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,31
|20,33
|-0,10
|
|B. Petrol
|85,52
|85,52
|0,38
|
Seans Raporu
15:01
daha fazla
-
15:15CELHA
Yüzde 5.87 oranında artışla 44.02 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 572 adet işlem
-
15:13ICUGS
Yüzde 5.79 oranında artışla 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 660, 508 adet işlem
-
15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, GARAN, AKBNK
-
15:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 23 artarak (% 1.22 ) 6, 510
-
15:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RAYSG, LUKSK, GLBMD, ISYAT, CMENT, BRKVY, KLSER, ASGYO, QNBFL, MIPAZ