***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.05.2023 tarihli açıklamamız ile Şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla Şirketimiz sermayesinin %93,61'ine dolaylı yoldan sahip olan AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V (ANCI)'nin hakim ortağı olan Akzo Nobel N.V.'den 400.000.000-TL (Dört yüz milyon Türk Lirası) tutarlı borç alındığı açıklanmıştı. 3 ay vadeli, vade sonu 04.08.2023 olan söz konusu borcun Akzo Nobel N.V. ile yapılan anlaşma ile vade sonunun 03.11.2023 tarihine kadar uzatılmasına, söz konusu borç karşılığında yıllık %42 oranı üzerinden hesaplanacak faizin anapara ile birlikte vade sonunda ödenmesine karar verilmiştir. Söz konusu borcun 04.08.2023 tarihine kadar olan ve yıllık %50 oran üzerinden, ilk kredi anlaşmasına göre belirlenen faizi Şirketimiz tarafından Akzo Nobel N.V.'ye 04.08.2023 tarihinde, bugün ödenmiştir. Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180661BIST