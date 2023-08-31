***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.08.2023, 05.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla Şirketimiz sermayesinin %93,61'ine dolaylı yoldan sahip olan AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V (ANCI)'nin hakim ortağı olan Akzo Nobel N.V.'den 05.05.2023 tarihinde alınan ve vade sonu 04.08.2023 olan borcun, Akzo Nobel N.V. ile yapılan anlaşma ile vade sonunun 03.11.2023 tarihine kadar uzatıldığı, söz konusu borç karşılığında yıllık %42 oranı üzerinden hesaplanacak faizin anapara ile birlikte vade sonunda ödenmesine karar verildiği 04.08.2023 tarihinde açıklanmıştı.Söz konusu borcun 150.000.000 TL'lik ana parası ile bu tutara ilişkin 31.08.2023 tarihine kadar tahakkuk etmiş 4.194.246,57 TL tutarındaki faizi Şirketimiz tarafından Akzo Nobel N.V.'ye 31.08.2023 tarihinde, bugün ödenmiştir.Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190494BIST