***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2023 14:57
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2023, 05.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla Şirketimiz sermayesinin %93,61'ine dolaylı yoldan sahip olan AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V (ANCI)'nin hakim ortağı olan Akzo Nobel N.V.'den 05.05.2023 tarihinde alınan ve vade sonu 04.08.2023 olan borcun, Akzo Nobel N.V. ile yapılan anlaşma ile vade sonunun 03.11.2023 tarihine kadar uzatıldığı, söz konusu borç karşılığında yıllık %42 oranı üzerinden hesaplanacak faizin anapara ile birlikte vade sonunda ödenmesine karar verildiği 04.08.2023 tarihinde açıklanmıştı.
Söz konusu borcun 150.000.000 TL'lik ana parası ile bu tutara ilişkin 31.08.2023 tarihine kadar tahakkuk etmiş 4.194.246,57 TL tutarındaki faizi Şirketimiz tarafından Akzo Nobel N.V.'ye 31.08.2023 tarihinde, bugün ödenmiştir.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190494
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|KENT
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|12.086.596
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|QNBFB
|113,30
|3.924.764
|% 10,00
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|ADEL
|664,50
|128.088.937
|% 10,00
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|ZEDUR
|79,20
|57.389.854
|% 10,00
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|OZGYO
|6,38
|30.722.262
|% 10,00
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|YONGA
|37,50
|2.170.676
|% -9,99
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|EMNIS
|58,65
|3.984.814
|% -9,98
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|KTLEV
|50,25
|440.828.644
|% -9,95
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|BRMEN
|4,27
|673.787
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|KSTUR
|420,00
|940.399
|% -3,63
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|ASTOR
|145,80
|7.787.158.853
|% 7,05
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|KOZAL
|29,10
|6.016.538.318
|% 9,07
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|ISCTR
|21,80
|5.561.368.961
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|TUPRS
|142,30
|4.537.444.380
|% 0,07
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|GUBRF
|352,90
|4.104.670.853
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|ISCTR
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|EKGYO
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|2.124.530.198
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|KOZAL
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|PETKM
|20,90
|3.465.897.774
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|ZOREN
|4,81
|698.358.642
|% 2,56
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|26,6576
|26,6691
|% -0,08
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|Euro
|29,0486
|29,0767
|% -0,26
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|Sterlin
|33,7428
|33,9120
|% -0,28
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|Frank
|30,1152
|30,2966
|% -0,45
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|Riyal
|7,0875
|7,1230
|% -0,06
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|15:22
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.946
|1.947
|4,15
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|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|2,78
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|Cumhuriyet
|11.196
|11.365
|-113,00
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|Tam
|10.981
|11.082
|-76,00
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|Yarım
|5.507
|5.562
|-38,00
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|Çeyrek
|2.745
|2.781
|-21,00
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|Gümüş.Ons
|24,59
|24,62
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|21,08
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|85,94
|85,94
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