***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.09.2023 17:38
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31/08/2023 , 04/08/2023 , 05/05/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla Şirketimiz sermayesinin %93,61'ine dolaylı yoldan sahip olan AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. (ANCI)'nin hakim ortağı olan Akzo Nobel N.V.'den 05.05.2023 tarihinde alınan ve vade sonu 04.08.2023 olan borcun, Akzo Nobel N.V. ile yapılan anlaşma ile vade sonunun 03.11.2023 tarihine kadar uzatıldığı, söz konusu borç karşılığında yıllık %42 oranı üzerinden hesaplanacak faizin anapara ile birlikte vade sonunda ödenmesine karar verildiği 04.08.2023 tarihinde açıklanmıştı. Söz konusu borcun 150.000.000 TL'lik ana parası ile bu tutara ilişkin 31.08.2023 tarihine kadar tahakkuk etmiş 4.194.246,57 TL tutarındaki faizi Şirketimiz tarafından Akzo Nobel N.V.'ye 31.08.2023 tarihinde ödenmiş ve Kamuya açıklanmıştı. Toplam 400.000.000 TL tutarındaki borcun geriye kalan 250.000.000 TL tutarındaki ana parası ile kalan işbu ana paraya ilişkin 18.09.2023 tarihine kadar tahakkuk etmiş 11.650.684,93 TL tutarındaki faiz olmak üzere, toplam 261.650.684,93 TL tutar 18.08.2023 tarihinde, bugün Akzo Nobel N.V.'ye ödenerek borcun tamamı kapatılmıştır. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195906
BIST
'
18:057.680
En Düşük
|Değişim
|: -3,54%
|| -281,62
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.679
En Yüksek
7.952
18:0527,0215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0395
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0279
En Düşük
26,6961
18:0528,9192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1132
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,9255
En Düşük
28,2350
18:051.678,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 9,23
|Açılış
|: 1.678,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.678,81
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYCES
|438,90
|68.265.816
|% 10,00
|
|TETMT
|1.541,10
|4.136.461
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.850.964
|% 10,00
|
|ALCAR
|998,20
|454.068.626
|% 9,99
|
|TRILC
|17,30
|278.390.486
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|356.428.844
|% -10,00
|
|TMSN
|109,80
|697.826.956
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|5.399.598
|% -10,00
|
|LINK
|78,30
|51.745.018
|% -10,00
|
|OFSYM
|69,40
|170.271.345
|% -9,99
|
|THYAO
|218,10
|8.726.802.287
|% -3,96
|
|ISCTR
|21,82
|4.745.174.767
|% 1,11
|
|SISE
|51,95
|4.494.596.922
|% -4,77
|
|TUPRS
|138,50
|4.362.578.737
|% -2,12
|
|KOZAL
|27,76
|3.672.886.652
|% -6,78
|
|ZOREN
|4,59
|1.088.987.281
|% -4,18
|
|SKBNK
|5,76
|1.300.896.450
|% 2,31
|
|ISCTR
|21,82
|4.745.174.767
|% 1,11
|
|YKBNK
|15,94
|3.479.128.092
|% -0,81
|
|EKGYO
|8,11
|1.716.851.075
|% -2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0156
|27,0215
|% 0,15
|
|Euro
|28,9073
|28,9192
|% 0,39
|
|Sterlin
|33,3978
|33,5653
|% 0,27
|
|Frank
|30,0196
|30,2004
|% 0,26
|
|Riyal
|7,1814
|7,2174
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|8,46
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|8,57
|
|Cumhuriyet
|11.298
|11.469
|-28,00
|
|Tam
|11.096
|11.190
|57,00
|
|Yarım
|5.565
|5.618
|28,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.809
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,24
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,15
|20,18
|0,18
|
|B. Petrol
|93,98
|93,98
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOKTA
Yüzde -9.52 oranında düşüşle 77.00 lira fiyatla işlem gören hissede 625, 536 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -229, 59 kaybederek (% -3.30 ) 6, 719
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIATK, NUHCM, ANGEN, RTALB, TRILC, ELITE, METUR, SEGYO, ISBTR, TETMT
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFL, SUMAS, ATSYH, PEKGY, INGRM, HURGZ