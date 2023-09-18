***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18/09/2023 , 31/08/2023 , 04/08/2023, 05/05/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Akzo Nobel N.V.'ye olan 400.000.000 TL borcunu, kalan anapara ve faizi ile birlikte ödeyerek tamamen kapattığına dair 18.09.2023 tarihli, bugünkü açıklamamızda borcun kapatılmasına ve yapılan ödemeye ilişkin tarih sehven 18.08.2023 olarak belirtilmiş olup, 18.09.2023 olarak düzeltiriz.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196017BIST