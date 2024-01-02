***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2024 13:46
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereğince Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapan ve ayrıca Sürdürülebilirlik Komitesi üyesi olan Sn. Sibel Acar, bu görevlerinden ayrılmıştır. Yeni atanacak Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisine ilişkin bilgiler ayrıca duyurulacaktır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231296
BIST
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16:167.576
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler16:14
|KONTR
|238,70
|1.009.841.266
|% 10,00
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|PAMEL
|114,40
|37.557.700
|% 10,00
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|SMART
|31,46
|41.352.853
|% 10,00
|
|MEDTR
|30,62
|52.340.151
|% 9,99
|
|KUYAS
|58,90
|45.485.010
|% 9,99
|
|EMNIS
|83,85
|1.078.458
|% -9,98
|
|SUWEN
|23,12
|57.188.438
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|561.107.271
|% -9,93
|
|DIRIT
|10,26
|1.225.485
|% -7,57
|
|SNPAM
|121,10
|3.929.824
|% -6,85
|
|GUBRF
|169,10
|5.504.436.838
|% 9,95
|
|THYAO
|236,00
|4.146.745.576
|% 3,24
|
|ASTOR
|102,10
|2.797.779.962
|% 8,27
|
|EREGL
|42,06
|2.719.838.797
|% 2,59
|
|YKBNK
|19,61
|2.349.349.310
|% 0,36
|
|SKBNK
|4,30
|1.036.002.424
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,09
|981.281.057
|% 3,05
|
|YKBNK
|19,61
|2.349.349.310
|% 0,36
|
|QUAGR
|5,17
|561.107.271
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,37
|410.529.476
|% 3,31
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|29,7211
|29,7281
|% 0,73
|
|Euro
|32,6035
|32,6237
|% -0,23
|
|Sterlin
|37,4761
|37,6640
|% 0,12
|
|Frank
|34,8629
|35,0729
|% -0,31
|
|Riyal
|7,9030
|7,9426
|% 0,71
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,87
|23,90
|% 0,66
|
|Platin
|985,38
|987,62
|% 0,66
|
|Paladyum
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|1.092,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,44
|78,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.066,53
|2.066,84
|% 0,66
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