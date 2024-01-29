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***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.01.2024 18:16
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11'inci maddesi kapsamında II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen lisanslara sahip Nursen Sipahi'nin Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi'nde üye olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243388


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KENT 539,00 7.495.768 % 10,00  
YAYLA 12,43 69.787.350 % 10,00  
PKART 57,20 27.297.558 % 10,00  
POLTK 19.197,50 153.705.985 % 10,00  
SODSN 81,95 3.210.458 % 10,00  
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Dolar 30,3418 30,3488 % 0,83  
Euro 32,8263 32,8374 % 0,39  
Sterlin 38,3830 38,5755 % 0,69  
Frank 35,0058 35,2167 % 0,89  
Riyal 8,0669 8,1074 % 0,81  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,13 23,16 % 0,66  
Platin 930,27 932,05 % 0,66  
Paladyum 973,80 977,78 % 0,66  
Brent Pet. 81,95 81,95 % 0,66  
Altın Ons 2.029,75 2.030,01 % 0,66  
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