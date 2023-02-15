***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.02.2023 19:59
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımında Payların Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.02.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 10.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 10.994.134
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
MRSHL, TRAMRSHL91E9 10.000.000 994.134 9,94134 MRSHL, TRAMRSHL91E9 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 10.000.000 994.134,000 9,94134
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Akzo Nobel Coatings International B.V.
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 20.10.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 26.01.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 10.000.000 TL'den 10.994.134 TL'ye artırılması suretiyle ihraç edilen toplam 994.134 TL nominal değerli payların, diğer ortakların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle ve tahsisli olarak Akzo Nobel Coatings International B.V.'ye pay başına 402,36 TL fiyattan satışı işlemi bugün (15.02.2023) Borsa İstanbul A.Ş.'nin toptan alış satış işlemleri kapsamında tamamlanmış olup, Şirketimiz tarafından tahsisli sermaye artırımı kapsamında sağlanan toplam fon miktarı 400.000.000 TL'dir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Marshall Boya SPK Onaylı İhraç Belgesi 07022023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113686
BIST