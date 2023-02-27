Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.02.2023 13:43
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme'nin "Sermaye" Başlıklı 7. Maddesinin Tadili ve SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.02.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 10.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 10.994.134

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
MRSHL, TRAMRSHL91E9 10.000.000 994.134 9,94134 MRSHL, TRAMRSHL91E9 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 10.000.000 994.134,000 9,94134

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Akzo Nobel Coatings International B.V.

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 20.10.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 26.01.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 10.000.000 TL'den 10.994.134 TL'ye artırılması suretiyle ihraç edilen toplam 994.134 TL nominal değerli payların, diğer ortakların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle ve tahsisli olarak Akzo Nobel Coatings International B.V.'ye pay başına 402,36 TL fiyattan toplamda 400.000.000 TL'ye satışı işlemi Borsa İstanbul A.Ş.'nin toptan alış satış işlemleri kapsamında 15.02.2023 tarihinde tamamlanmış ve aynı tarihte Kamuya açıklanmıştı.
Şirketimizin 27.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin ekteki şekliyle tadiline karar verilmiş ve tadil tasarısı hakkında uygun görüş almak amacıyla 27.02.2023 tarihinde bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Marshall Boya Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117069


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:135.131
Değişim :  1,44% |  72,67
Açılış :  5.076  
Önceki Kapanış :  5.059  
En Yüksek
5.153 En Düşük
4.980
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 5.237,10 101.293.222 % 10,00  
AKSA 94,10 986.763.147 % 9,99  
AFYON 12,35 708.840.728 % 9,97  
OYAKC 48,32 1.076.500.121 % 9,97  
SOKE 14,45 212.796.861 % 9,97  
daha fazla
16:13 Alış Satış %  
Dolar 18,8843 18,8872 % 0,06  
Euro 19,9282 19,9370 % 0,14  
Sterlin 22,5585 22,6717 % 0,38  
Frank 19,9935 20,1140 % 0,06  
Riyal 5,0187 5,0438 % -0,01  
daha fazla
16:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.812 0,56  
Altın Gr. 1.100 1.100 0,78  
Cumhuriyet 7.452 7.565 -14,00  
Tam 7.491 7.542 -82,00  
Yarım 3.660 3.691 -40,00  
Çeyrek 1.830 1.845 -20,00  
Gümüş.Ons 20,67 20,69 -0,08  
Gümüş Gr. 12,55 12,57 -0,04  
B. Petrol 82,48 82,48 -0,34  
Seans Raporu 16:13
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru