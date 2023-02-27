***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.02.2023 13:43
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme'nin "Sermaye" Başlıklı 7. Maddesinin Tadili ve SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.02.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 10.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 10.994.134
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
MRSHL, TRAMRSHL91E9 10.000.000 994.134 9,94134 MRSHL, TRAMRSHL91E9 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 10.000.000 994.134,000 9,94134
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Akzo Nobel Coatings International B.V.
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 20.10.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 26.01.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 10.000.000 TL'den 10.994.134 TL'ye artırılması suretiyle ihraç edilen toplam 994.134 TL nominal değerli payların, diğer ortakların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle ve tahsisli olarak Akzo Nobel Coatings International B.V.'ye pay başına 402,36 TL fiyattan toplamda 400.000.000 TL'ye satışı işlemi Borsa İstanbul A.Ş.'nin toptan alış satış işlemleri kapsamında 15.02.2023 tarihinde tamamlanmış ve aynı tarihte Kamuya açıklanmıştı.
Şirketimizin 27.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin ekteki şekliyle tadiline karar verilmiş ve tadil tasarısı hakkında uygun görüş almak amacıyla 27.02.2023 tarihinde bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Marshall Boya Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117069
BIST