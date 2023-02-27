***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme'nin "Sermaye" Başlıklı 7. Maddesinin Tadili ve SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.02.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000Mevcut Sermaye (TL) 10.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 10.994.134Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)MRSHL, TRAMRSHL91E9 10.000.000 994.134 9,94134 MRSHL, TRAMRSHL91E9 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 10.000.000 994.134,000 9,94134Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Akzo Nobel Coatings International B.V.Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 20.10.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 26.01.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin ödenmiş sermayesinin 10.000.000 TL'den 10.994.134 TL'ye artırılması suretiyle ihraç edilen toplam 994.134 TL nominal değerli payların, diğer ortakların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle ve tahsisli olarak Akzo Nobel Coatings International B.V.'ye pay başına 402,36 TL fiyattan toplamda 400.000.000 TL'ye satışı işlemi Borsa İstanbul A.Ş.'nin toptan alış satış işlemleri kapsamında 15.02.2023 tarihinde tamamlanmış ve aynı tarihte Kamuya açıklanmıştı.Şirketimizin 27.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin ekteki şekliyle tadiline karar verilmiş ve tadil tasarısı hakkında uygun görüş almak amacıyla 27.02.2023 tarihinde bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Marshall Boya Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117069BIST