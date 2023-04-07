***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme'nin "Sermaye" Başlıklı 7. Maddesinin Tadiline İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.02.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000Mevcut Sermaye (TL) 10.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 10.994.134Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)MRSHL, TRAMRSHL91E9 10.000.000 994.134 9,94134 MRSHL, TRAMRSHL91E9 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 10.000.000 994.134,000 9,94134Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Akzo Nobel Coatings International B.V.Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 20.10.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 26.01.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz sermayesinin tahsisli olarak 10.000.000 TL'den 10.994.134 TL'ye artırılması nedeniyle Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadiline uygun görüş almak amacıyla 27.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") yaptığımız başvuruya ilişkin olarak, Kurul'un 04.04.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-35602 sayılı yazısı ile Esas Sözleşme tadiline uygun görüş verildiği Kurul tarafından Şirketimize bildirilmiştir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Marshall Boya Esas Sözleşme Tadil Tasarı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133691BIST