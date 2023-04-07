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***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.04.2023 16:38
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme'nin "Sermaye" Başlıklı 7. Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.02.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 10.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 10.994.134

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
MRSHL, TRAMRSHL91E9 10.000.000 994.134 9,94134 MRSHL, TRAMRSHL91E9 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 10.000.000 994.134,000 9,94134

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Akzo Nobel Coatings International B.V.

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 20.10.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 26.01.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin tahsisli olarak 10.000.000 TL'den 10.994.134 TL'ye artırılması nedeniyle Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadiline uygun görüş almak amacıyla 27.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") yaptığımız başvuruya ilişkin olarak, Kurul'un 04.04.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-35602 sayılı yazısı ile Esas Sözleşme tadiline uygun görüş verildiği Kurul tarafından Şirketimize bildirilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Marshall Boya Esas Sözleşme Tadil Tasarı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133691


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GESAN 74,35 1.807.538.632 % 9,99  
KRGYO 18,60 23.630.180 % 9,99  
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Çeyrek 2.080 2.105 10,00  
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