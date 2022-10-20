***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
20.10.2022 13:33
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 20.10.2022 tarihli kararı ile yapılmasın karar verilen tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulumuzca hazırlanan rapor ektedir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073061
BIST
15:393.930
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 49,47
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
15:3918,5844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0115
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
15:3918,2419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0683
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2969
En Düşük
18,1338
15:39976,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,80
|Açılış
|: 976,17
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
980,23
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler15:38
|MRSHL
|300,30
|27.193.638
|% 10,00
|
|CRFSA
|56,70
|189.173.808
|% 9,99
|
|KMPUR
|86,95
|91.059.584
|% 9,99
|
|CMBTN
|374,50
|34.614.671
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|15.766.084
|% 9,99
|
|BRKO
|1,69
|2.539.661
|% -6,63
|
|GLBMD
|10,38
|20.581.444
|% -4,33
|
|ISSEN
|45,16
|84.010.224
|% -4,16
|
|BRMEN
|2,70
|565.456
|% -3,91
|
|ARMDA
|185,00
|22.829.007
|% -3,80
|
|THYAO
|98,95
|5.754.057.297
|% 1,59
|
|YKBNK
|9,92
|4.072.451.517
|% 1,95
|
|AKBNK
|16,03
|3.648.777.614
|% 2,04
|
|HALKB
|8,92
|3.357.137.597
|% 4,69
|
|TUPRS
|369,90
|3.053.083.244
|% 2,75
|
|EKGYO
|4,55
|2.391.925.095
|% 2,25
|
|YKBNK
|9,92
|4.072.451.517
|% 1,95
|
|HALKB
|8,92
|3.357.137.597
|% 4,69
|
|VAKBN
|9,10
|2.888.922.512
|% 5,81
|
|ISCTR
|10,14
|2.870.391.793
|% 0,40
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5739
|18,5835
|% -0,07
|
|Euro
|18,2281
|18,2430
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,8683
|20,9730
|% 0,52
|
|Frank
|18,4595
|18,5707
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9272
|4,9519
|% 0,06
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|5,80
|
|Altın Gr.
|976
|976
|3,62
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.641
|6.723
|10,00
|
|Yarım
|3.236
|3.287
|5,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.644
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,62
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|0,09
|
|B. Petrol
|93,43
|93,43
|1,02
|
Seans Raporu
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