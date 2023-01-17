***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
17.01.2023 14:57
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17.01.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile
20.10.2022 tarihinde Kamuya duyurulan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulumuzca hazırlanan tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ekteki şekilde revize edilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102789
BIST
14:505.257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 49,31
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.294
En Düşük
5.194
14:5018,7944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 19,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
14:5020,3477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0149
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,3724
En Düşük
20,2241
14:501.152,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -5,29
|Açılış
|: 1.152,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler14:48
|DURDO
|44,22
|20.905.094
|% 10,00
|
|PCILT
|32,78
|37.929.701
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|20.365.399
|% 10,00
|
|BEYAZ
|20,46
|31.602.650
|% 10,00
|
|FLAP
|13,22
|111.452.891
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,81
|2.300.110
|% -9,93
|
|UZERB
|170,50
|833.473
|% -9,31
|
|POLTK
|1.525,30
|65.043.941
|% -6,99
|
|MSGYO
|7,03
|39.394.193
|% -5,38
|
|DIRIT
|6,66
|303.181
|% -4,86
|
|EREGL
|40,96
|7.680.378.138
|% -0,15
|
|KRDMD
|20,14
|7.582.236.678
|% 6,39
|
|THYAO
|144,60
|6.473.438.672
|% 0,14
|
|TUPRS
|558,80
|3.993.808.869
|% 3,42
|
|ASELS
|57,75
|2.861.701.515
|% -0,35
|
|KRDMD
|20,14
|7.582.236.678
|% 6,39
|
|EKGYO
|8,42
|2.595.640.114
|% 2,93
|
|EREGL
|40,96
|7.680.378.138
|% -0,15
|
|YKBNK
|9,69
|1.643.034.288
|% -0,41
|
|PETKM
|18,32
|2.473.730.266
|% 0,11
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7876
|18,7933
|% 0,04
|
|Euro
|20,3497
|20,3571
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,9270
|23,0419
|% 0,37
|
|Frank
|20,3169
|20,4393
|% 0,59
|
|Riyal
|4,9883
|5,0133
|% 0,02
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-8,54
|
|Altın Gr.
|1.152
|1.152
|-6,29
|
|Cumhuriyet
|7.755
|7.905
|-9,00
|
|Tam
|7.825
|7.879
|-21,00
|
|Yarım
|3.813
|3.855
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.928
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,44
|14,47
|-0,24
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|0,76
|