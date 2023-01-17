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***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

17.01.2023 14:57
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımın


***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.10.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 17.01.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile
20.10.2022 tarihinde Kamuya duyurulan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulumuzca hazırlanan tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ekteki şekilde revize edilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102789


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Altın Gr. 1.152 1.152 -6,29  
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Tam 7.825 7.879 -21,00  
Yarım 3.813 3.855 -11,00  
Çeyrek 1.912 1.928 -5,00  
Gümüş.Ons 23,97 24,01 -0,33  
Gümüş Gr. 14,44 14,47 -0,24  
B. Petrol 85,22 85,22 0,76  
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