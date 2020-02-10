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***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.02.2020 23:40
GÜNCEL HABERLER



***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Johannes Petrus Van Kesteren Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 31.05.2011 İcrada Görevli Değil YK Başkanı Akzo Nobel Yönetici 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
MEHDI EL BOK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 22.05.2018 İcrada Görevli Genel Müdür AN Kuzey Afrika Ülkeleri Genel Müdürü Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
DILEK TEPETAM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.06.2017 İcrada Görevli Mali İşler Müdürü Mali İşler Müdürü Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken SaptanmasıÜye,Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye Komitesi-
AYŞE ÇOLAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 08.04.2016 İcrada Görevli Değil YK TEB Factoring AŞ Uyum,İç Kontrol ve Operasyondan Sorumlu Müdür Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756008 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Başkan ,Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
YUSUF KAMİL SONER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 14.05.2019 İcrada Görevli Değil - Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyeliği,Çeşitli Şirketlerde Danışmanlık Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756008 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ÖZGÜR ORÇUNUS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 10.02.2020 İcrada Görevli Satış Müdürü Satış Müdürü 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818326


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