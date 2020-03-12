***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.03.2020 11:15
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. 9.297.398,74 TRY 92,97
Diğer 702.601,26 TRY 7,03
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827363
BIST
14:2196.352
En Yüksek
|Değişim
|: -4,57%
|| -4.613,91
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.048
14:216,2462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0359
|Açılış
|: 6,2390
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2463
En Düşük
6,2064
14:217,0120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0103
|Açılış
|: 6,9970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
14:21328,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,11
|Açılış
|: 328,77
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.937.922
|% 20,00
|
|ECILC
|4,78
|274.916.738
|% 19,80
|
|DEVA
|11,90
|184.547.287
|% 19,72
|
|SELEC
|8,82
|134.241.974
|% 19,51
|
|ECZYT
|13,10
|116.058.845
|% 18,87
|
|IHEVA
|2,55
|6.438.550
|% -19,81
|
|HUBVC
|16,18
|48.526.586
|% -19,10
|
|ALCTL
|13,12
|16.981.688
|% -19,06
|
|TSPOR
|3,51
|146.349.917
|% -18,37
|
|RYSAS
|4,66
|37.016.216
|% -18,10
|
|ASELS
|25,08
|537.806.119
|% -4,13
|
|THYAO
|8,87
|397.133.043
|% -7,70
|
|ECILC
|4,78
|274.916.738
|% 19,80
|
|GARAN
|9,04
|220.391.526
|% -5,64
|
|MGROS
|21,82
|201.836.900
|% -5,05
|
|IHLGM
|0,98
|126.716.727
|% -12,50
|
|ODAS
|1,41
|138.906.884
|% -12,42
|
|CEMAS
|0,78
|58.062.757
|% -15,22
|
|KARSN
|1,40
|97.037.645
|% -9,09
|
|EKGYO
|1,17
|76.931.145
|% -5,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9266
|7,9663
|% -0,16
|
|Frank
|6,6141
|6,6540
|% 0,30
|
|Riyal
|1,6578
|1,6661
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.639
|3,33
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.176
|2.209
|-14,00
|
|Tam
|2.164
|2.218
|-15,74
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|-7,61
|
|Çeyrek
|525
|537
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|16,64
|16,67
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|33,41
|33,41
|-2,38
|