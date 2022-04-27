***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.04.2022 12:21
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHDİ ELBOK Genel Müdür
ÖZGÜR ORÇUNUS Satış Müdürü
AYŞE PINAR ADABAĞ Pazarlama Müdürü
FETHİ BATUHAN SÖZER Doğu Avrupa Üretim Kümeleri Direktörü Fabrika Müdürü -
ERTAN ÜSTÜN Fabrika Müdürü Üretim Üniteleri Müdürü
ESRA YILMAZSÖNMEZ Mali İşler Müdürü Türkiye Muhasebe Müdürü, Raporlama ve Muhasebe Müdürü -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024183
BIST
13:432.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,30
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.440
En Düşük
2.399
13:4314,8265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0279
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8265
En Düşük
14,7775
13:4315,7334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0132
|Açılış
|: 15,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6882
13:43903,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,51
|Açılış
|: 903,84
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
898,41
BIST En Aktif Hisseler13:41
|UFUK
|25,96
|1.432.966
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|54.146.123
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.848.324
|% 9,96
|
|OTTO
|37,26
|1.499.845
|% 9,91
|
|DAGHL
|33,98
|5.971.499
|% 9,54
|
|EUHOL
|2,55
|38.732.126
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,33
|34.569.224
|% -7,47
|
|SAFKR
|7,28
|56.608.819
|% -7,02
|
|GENTS
|4,06
|10.493.102
|% -5,36
|
|MMCAS
|2,66
|145.896
|% -5,34
|
|THYAO
|38,68
|2.113.589.540
|% -1,07
|
|KRDMD
|14,80
|1.379.128.581
|% 1,02
|
|EREGL
|33,42
|1.216.228.205
|% 1,03
|
|SISE
|17,50
|1.065.998.488
|% -0,62
|
|ASELS
|25,02
|989.995.360
|% -2,27
|
|EKGYO
|2,60
|672.629.254
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,88
|966.731.018
|% -1,21
|
|ODAS
|2,37
|319.926.660
|% 0,00
|
|TSKB
|1,86
|177.186.196
|% -2,62
|
|KRDMD
|14,80
|1.379.128.581
|% 1,02
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8206
|14,8267
|% 0,19
|
|Euro
|15,7245
|15,7381
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,6032
|18,6964
|% 0,29
|
|Frank
|15,3181
|15,4104
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9398
|3,9596
|% 0,19
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-10,52
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|6.020
|6.111
|-25,00
|
|Tam
|5.988
|6.137
|-30,73
|
|Yarım
|2.894
|2.969
|-14,87
|
|Çeyrek
|1.452
|1.484
|-7,43
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,82
|