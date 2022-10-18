***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.10.2022 23:52
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Adil Şahin YİB Yöneticisi 18.10.2022 02627547470 (3386) yatirimciiliskileri@akzonobel.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 202422 / 701839
Hasan Öztürk YİB Üye 16.07.2015 02627547470 (3386) yatirimciiliskileri@akzonobel.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072782
BIST
18:053.842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -6,06
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.805
18:0518,5935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,5962
En Düşük
18,5629
18:0518,3439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0151
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3439
En Düşük
18,3000
18:05987,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,38
|Açılış
|: 987,05
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRFSA
|46,88
|169.211.706
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|80.282.766
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|23.470.339
|% 10,00
|
|DAGHL
|27,28
|34.998.417
|% 10,00
|
|ARMDA
|174,90
|8.111.890
|% 10,00
|
|KIMMR
|7,22
|13.936.796
|% -9,98
|
|SAYAS
|23,12
|138.097.526
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.882.253.703
|% -9,90
|
|CMENT
|52,50
|1.091.875
|% -9,56
|
|KLRHO
|33,86
|238.926.691
|% -7,54
|
|THYAO
|97,25
|7.270.226.833
|% -1,22
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% -3,30
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 1,62
|
|ASELS
|33,48
|4.151.527.507
|% 2,39
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% -2,23
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% -2,23
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% -3,30
|
|TSKB
|2,66
|1.111.334.490
|% -2,56
|
|ISCTR
|9,47
|3.421.041.207
|% 0,85
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5747
|18,5919
|% 0,04
|
|Euro
|18,3114
|18,3318
|% 0,02
|
|Sterlin
|20,9876
|21,0929
|% -0,34
|
|Frank
|18,6261
|18,7383
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9343
|4,9590
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|1,98
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.674
|6.761
|32,00
|
|Yarım
|3.252
|3.307
|18,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.655
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,76
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|0,02
|
|B. Petrol
|90,35
|90,35
|-1,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58AGYO
Yüzde -7.29 oranında düşüşle 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 658, 595 adet işlem
-
17:57KARSN
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 727, 373 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 3, 823 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 91, 962.00 milyon TL de
-
17:56YKBNK
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 584, 015, 613 adet işlem
-
17:55AEFES
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 49.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 812, 928 adet işlem