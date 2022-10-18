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***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.10.2022 23:52
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Adil Şahin YİB Yöneticisi 18.10.2022 02627547470 (3386) yatirimciiliskileri@akzonobel.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 202422 / 701839
Hasan Öztürk YİB Üye 16.07.2015 02627547470 (3386) yatirimciiliskileri@akzonobel.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072782


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 46,88 169.211.706 % 10,00  
PENTA 532,40 80.282.766 % 10,00  
POLTK 784,50 23.470.339 % 10,00  
DAGHL 27,28 34.998.417 % 10,00  
ARMDA 174,90 8.111.890 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5747 18,5919 % 0,04  
Euro 18,3114 18,3318 % 0,02  
Sterlin 20,9876 21,0929 % -0,34  
Frank 18,6261 18,7383 % 0,19  
Riyal 4,9343 4,9590 % 0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.652 1.652 1,98  
Altın Gr. 986 986 -0,22  
Cumhuriyet 6.659 6.760 -21,00  
Tam 6.674 6.761 32,00  
Yarım 3.252 3.307 18,00  
Çeyrek 1.629 1.655 10,00  
Gümüş.Ons 18,73 18,76 0,09  
Gümüş Gr. 11,17 11,19 0,02  
B. Petrol 90,35 90,35 -1,27  
Seans Raporu 18:05
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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