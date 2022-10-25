***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.10.2022 20:02
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Johannes Petrus Van Kesteren Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 31.05.2011 İcrada Görevli Değil YK Başkanı Akzo Nobel Yönetici 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
MEHDI EL BOK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 22.05.2018 İcrada Görevli Genel Müdür AN Kuzey Afrika Ülkeleri Genel Müdürü Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
YUSUF KAMİL SONER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 14.05.2019 İcrada Görevli Değil - Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyeliği,Çeşitli Şirketlerde Danışmanlık Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927541 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanı ,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ÖZGÜR ORÇUNUS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 10.02.2020 İcrada Görevli Satış Müdürü Satış Müdürü 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
GERRIT JAN TAP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 25.10.2022 İcrada Görevli Değil Akzo Nobel Yönetici Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
DENİZ UYAN AY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 24.05.2022 İcrada Görevli Değil Gelecek Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028088 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074193
BIST
18:053.975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -2,50
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
18:0518,5926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0097
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
18:0518,5364
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,2047
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5773
En Düşük
18,2850
18:05988,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,81
|Açılış
|: 988,14
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,95
|285.853.875
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|63.648.241
|% 10,00
|
|ULAS
|7,70
|10.196.363
|% 10,00
|
|DAPGM
|59,95
|96.657.702
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|7.089.999
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,78
|53.241.360
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|240.812.079
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|3.657.685
|% -9,99
|
|KUTPO
|55,25
|121.530.436
|% -9,94
|
|PENTA
|64,00
|106.418.847
|% -9,67
|
|THYAO
|100,50
|6.344.429.355
|% 1,01
|
|SISE
|33,82
|4.352.274.487
|% 4,19
|
|AKBNK
|15,52
|3.559.390.841
|% 0,39
|
|SASA
|105,00
|3.130.025.552
|% 5,00
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 2,28
|
|SKBNK
|2,16
|1.284.358.084
|% 9,09
|
|TSKB
|3,18
|1.819.340.116
|% 9,66
|
|EKGYO
|4,53
|2.524.733.263
|% -2,16
|
|YKBNK
|9,52
|2.881.971.118
|% 1,60
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 2,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5884
|18,5903
|% 0,04
|
|Euro
|18,5084
|18,5379
|% 1,12
|
|Sterlin
|21,2640
|21,3706
|% 1,66
|
|Frank
|18,5836
|18,6955
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9329
|4,9577
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|4,53
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,57
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.657
|6.760
|-9,00
|
|Yarım
|3.244
|3.302
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.652
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,39
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,05
|
|B. Petrol
|91,86
|91,86
|0,65
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 714 adet işlem
-
17:58DERHL
Yüzde 4.37 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 359, 537 adet işlem
-
17:57ARENA
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 982, 292 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 16 kaybederek (% -0.03 ) 3, 519
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, BAYRK, KERVN, DOGUB, VKING, SKBNK, SILVR, AGYO, FENER, ERCB