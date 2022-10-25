***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviJohannes Petrus Van Kesteren Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 31.05.2011 İcrada Görevli Değil YK Başkanı Akzo Nobel Yönetici 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -MEHDI EL BOK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 22.05.2018 İcrada Görevli Genel Müdür AN Kuzey Afrika Ülkeleri Genel Müdürü Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -YUSUF KAMİL SONER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 14.05.2019 İcrada Görevli Değil - Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyeliği,Çeşitli Şirketlerde Danışmanlık Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927541 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanı ,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıÖZGÜR ORÇUNUS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 10.02.2020 İcrada Görevli Satış Müdürü Satış Müdürü 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırGERRIT JAN TAP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 25.10.2022 İcrada Görevli Değil Akzo Nobel Yönetici Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırDENİZ UYAN AY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 24.05.2022 İcrada Görevli Değil Gelecek Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028088 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074193BIST