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***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.01.2023 15:02
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Sibel Acar YİB Yöneticisi 20.12.2022 02627547470 yatirimciiliskileri@akzonobel.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207291 / 701207
Barış Avcu Mali İşler Müdürü 17.01.2023 02627547470 yatirimciiliskileri@akzonobel.com - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102791


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BIST En Aktif Hisseler14:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARMDA 337,70 20.367.763 % 10,00  
BEYAZ 20,46 31.602.957 % 10,00  
DURDO 44,22 20.905.094 % 10,00  
PCILT 32,78 37.929.701 % 10,00  
FLAP 13,22 111.468.543 % 9,98  
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14:54 Alış Satış %  
Dolar 18,7861 18,7944 % 0,05  
Euro 20,3457 20,3538 % 0,10  
Sterlin 22,9248 23,0398 % 0,36  
Frank 20,3101 20,4324 % 0,56  
Riyal 4,9882 5,0132 % 0,02  
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14:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.908 1.908 -8,54  
Altın Gr. 1.152 1.152 -6,29  
Cumhuriyet 7.755 7.905 -9,00  
Tam 7.825 7.879 -21,00  
Yarım 3.813 3.855 -11,00  
Çeyrek 1.912 1.928 -5,00  
Gümüş.Ons 23,97 24,01 -0,33  
Gümüş Gr. 14,44 14,47 -0,24  
B. Petrol 85,22 85,22 0,76  
Seans Raporu 14:54
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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