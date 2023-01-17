***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.01.2023 15:02
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Sibel Acar YİB Yöneticisi 20.12.2022 02627547470 yatirimciiliskileri@akzonobel.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207291 / 701207
Barış Avcu Mali İşler Müdürü 17.01.2023 02627547470 yatirimciiliskileri@akzonobel.com - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102791
BIST
14:545.256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 48,72
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.294
En Düşük
5.194
14:5418,7944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 19,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
14:5420,3538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0210
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,3724
En Düşük
20,2241
14:541.154,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -4,22
|Açılış
|: 1.154,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler14:54
|ARMDA
|337,70
|20.367.763
|% 10,00
|
|BEYAZ
|20,46
|31.602.957
|% 10,00
|
|DURDO
|44,22
|20.905.094
|% 10,00
|
|PCILT
|32,78
|37.929.701
|% 10,00
|
|FLAP
|13,22
|111.468.543
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,81
|2.300.110
|% -9,93
|
|UZERB
|170,50
|833.473
|% -9,31
|
|POLTK
|1.525,10
|66.206.247
|% -7,01
|
|MSGYO
|7,01
|39.732.986
|% -5,65
|
|DIRIT
|6,66
|303.181
|% -4,86
|
|EREGL
|41,12
|7.867.854.383
|% 0,24
|
|KRDMD
|20,34
|7.802.111.074
|% 7,45
|
|THYAO
|144,80
|6.521.286.090
|% 0,28
|
|TUPRS
|559,70
|4.037.146.656
|% 3,59
|
|ASELS
|57,95
|2.893.153.769
|% 0,00
|
|KRDMD
|20,34
|7.802.111.074
|% 7,45
|
|EKGYO
|8,41
|2.612.576.503
|% 2,81
|
|EREGL
|41,12
|7.867.854.383
|% 0,24
|
|YKBNK
|9,70
|1.663.698.131
|% -0,31
|
|PETKM
|18,33
|2.502.844.187
|% 0,16
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7861
|18,7944
|% 0,05
|
|Euro
|20,3457
|20,3538
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,9248
|23,0398
|% 0,36
|
|Frank
|20,3101
|20,4324
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9882
|5,0132
|% 0,02
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-8,54
|
|Altın Gr.
|1.152
|1.152
|-6,29
|
|Cumhuriyet
|7.755
|7.905
|-9,00
|
|Tam
|7.825
|7.879
|-21,00
|
|Yarım
|3.813
|3.855
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.928
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,44
|14,47
|-0,24
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|0,76
|