***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHDİ ELBOK Genel MüdürÖZGÜR ORÇUNUS Satış MüdürüAYŞE PINAR ADABAĞ Pazarlama MüdürüFETHİ BATUHAN SÖZER Doğu Avrupa Üretim Kümeleri Direktörü / Fabrika Müdürü Fabrika Müdürü -ESRA YILMAZSÖNMEZ Mali İşler Müdürü Türkiye Muhasebe Müdürü, Raporlama ve Muhasebe Müdürü -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115399BIST