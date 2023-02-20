***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.02.2023 21:00
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHDİ ELBOK Genel Müdür
ÖZGÜR ORÇUNUS Satış Müdürü
AYŞE PINAR ADABAĞ Pazarlama Müdürü
FETHİ BATUHAN SÖZER Doğu Avrupa Üretim Kümeleri Direktörü / Fabrika Müdürü Fabrika Müdürü -
ESRA YILMAZSÖNMEZ Mali İşler Müdürü Türkiye Muhasebe Müdürü, Raporlama ve Muhasebe Müdürü -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115399
BIST
18:055.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.052
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.173
En Düşük
5.014
18:0518,8638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 19,1730
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1350
|
18,9994
En Düşük
18,8211
18:0520,1410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0160
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4400
|
20,4591
En Düşük
20,0427
18:051.115,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,61
|Açılış
|: 1.115,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.116,89
|
1.125,13
En Düşük
1.113,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YKSLN
|11,99
|36.483.726
|% 10,00
|
|PCILT
|23,76
|19.408.354
|% 10,00
|
|ODAS
|7,48
|544.578.492
|% 10,00
|
|CIMSA
|144,10
|783.869.171
|% 10,00
|
|CMBTN
|741,70
|38.955.840
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,30
|56.350.536
|% -9,06
|
|BRKO
|4,86
|6.166.355
|% -7,25
|
|BVSAN
|37,90
|697.409.400
|% -7,20
|
|IHAAS
|125,30
|47.459.677
|% -6,49
|
|KUVVA
|41,88
|894.781
|% -4,82
|
|EREGL
|49,32
|11.554.631.541
|% 9,26
|
|SISE
|47,50
|5.377.532.537
|% 5,79
|
|KRDMD
|22,80
|4.632.155.939
|% 9,93
|
|THYAO
|141,30
|4.261.091.703
|% 0,00
|
|TUPRS
|616,30
|3.532.179.590
|% -1,23
|
|EKGYO
|8,12
|2.655.003.645
|% 9,88
|
|EREGL
|49,32
|11.554.631.541
|% 9,26
|
|KRDMD
|22,80
|4.632.155.939
|% 9,93
|
|PETKM
|16,70
|2.559.109.629
|% 8,44
|
|AKBNK
|15,99
|2.403.492.755
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8564
|18,8603
|% -0,01
|
|Euro
|20,1234
|20,1452
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,6227
|22,7362
|% -0,07
|
|Frank
|20,3371
|20,4596
|% -0,07
|
|Riyal
|5,0139
|5,0390
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|-2,62
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.116
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|7.604
|7.719
|37,00
|
|Tam
|7.612
|7.672
|-7,00
|
|Yarım
|3.719
|3.754
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.877
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,69
|21,72
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,17
|13,18
|-0,07
|
|B. Petrol
|83,11
|83,11
|-0,96
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59OZKGY
Yüzde 6.50 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 298, 797 adet işlem
-
17:59OZKGY
Yüzde 6.50 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 298, 797 adet işlem
-
17:57KORDS
Yüzde 6.95 oranında artışla 76.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 422, 484 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 146 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 36 üstünde . İşlem hacmi 69, 002.00 milyon TL de
-
17:56CANTE
Yüzde 6.42 oranında artışla 65.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 031, 551 adet işlem