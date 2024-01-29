***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoNursen Sipahi Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi 29.01.2024 02627547470 yatirimciiliskileri@akzonobel.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 923149/923150Esra Yılmazsönmez Mali İşler Müdürü 02.10.2023 02627547470 yatirimciiliskileri@akzonobel.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243377BIST