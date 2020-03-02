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***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

02.03.2020 19:32
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***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/03/2020
Karar Sayısı
2020 / 3
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

a)1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019  dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı ilke kararına göre hazırlanan  URF- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve KYBF-Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun tarafımızca incelendiğini, b)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)URF- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve KYBF-Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun eksiklik içermediğini, gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,  d)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tablolarının işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,  Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla,                                                                                                           Ayşe Çolak                              Yusuf Kamil Soner                                                   Mehdi El Bok Denetimden Sorumlu Komite Başkanı             Denetimden Sorumlu Komite Üyesi                                    Genel Müdür      
Dilek Tepetam Mali İşler Müdürü



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823570


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Yarım 1.017 1.044 -1,30  
Çeyrek 510 522 -0,65  
Gümüş.Ons 16,74 16,78 0,14  
Gümüş Gr. 3,34 3,35 0,02  
B. Petrol 51,65 51,65 1,98  
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