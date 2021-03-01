***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
01.03.2021 20:13
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından hazırlanan ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum derecelerini gösteren 2020 yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ve Sürdürülebilirlik Raporumuz ekte yer almaktadır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914231
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
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|Açılış
|: 1.492
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En Düşük
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416,86
En Düşük
403,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|17,71
|5.077.103
|% 10,00
|
|OTKAR
|392,70
|309.097.599
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.180.442
|% 10,00
|
|NTHOL
|4,84
|205.132.542
|% 10,00
|
|MAALT
|255,20
|68.117.805
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|404.860
|% -9,68
|
|SERVE
|18,05
|762.368
|% -8,38
|
|COSMO
|12,01
|592.870
|% -8,32
|
|ATSYH
|6,45
|1.059.835
|% -7,73
|
|EKIZ
|8,00
|657.552
|% -4,76
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|THYAO
|13,80
|1.786.311.865
|% 2,30
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|KOZAL
|136,30
|1.416.392.912
|% 5,50
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|EKGYO
|2,35
|750.334.919
|% 5,38
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|TSKB
|1,73
|269.215.434
|% 4,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2814
|7,2866
|% -1,86
|
|Euro
|8,7752
|8,7832
|% -2,08
|
|Sterlin
|10,1079
|10,1586
|% -1,97
|
|Frank
|7,9256
|7,9733
|% -2,51
|
|Riyal
|1,9362
|1,9459
|% -1,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-1,48
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-8,00
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,59
|26,63
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,10
|
|B. Petrol
|63,56
|63,56
|-0,87
|