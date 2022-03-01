***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından hazırlanan ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum derecelerini gösteren 2021 yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ve Sürdürülebilirlik Raporumuz ekte yer almaktadır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006096BIST