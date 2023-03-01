***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31 Aralık 2022 Sürdürülebilirlik Raporu ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ektedir .Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118454BIST