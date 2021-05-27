***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden- Seri II, N17-1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde kurulan mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine,-Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına, başkanlığa Ayşe Çolak ve üyeliğe Yusuf Kamil Soner'in getirilmesine,- Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Yusuf Kamil Soner'in ve üyeliklere Ayşe Çolak ile Dilek Tepetam'ın getirilmesine, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Adil Şahin'in Komite üyesi olarak görevlendirilmesine,- Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Ayşe Çolak ve üyeliklere Yusuf Kamil Soner ile Dilek Tepetam'ın getirilmesine,- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.Pay Sahipleri ve Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938436BIST