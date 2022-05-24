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***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

24.05.2022 13:51
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 24 Mayıs 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde kurulan mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine,
 -Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına, başkanlığa Yusuf Kamil Soner'in, üyeliğe ise Deniz Uyan Ay'ın getirilmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Yusuf Kamil Soner'in ve üyeliğe Deniz Uyan Ay'ın getirilmesine, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinin Komite üyesi olarak görevlendirilmesine,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına  Yusuf Kamil Soner'in ve üyeliklere Deniz Uyan Ay ile Esra Yılmazsönmez'in getirilmesine,
- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
Pay Sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032025


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