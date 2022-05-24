***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 24 Mayıs 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde kurulan mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine,-Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına, başkanlığa Yusuf Kamil Soner'in, üyeliğe ise Deniz Uyan Ay'ın getirilmesine,- Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Yusuf Kamil Soner'in ve üyeliğe Deniz Uyan Ay'ın getirilmesine, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinin Komite üyesi olarak görevlendirilmesine,- Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Yusuf Kamil Soner'in ve üyeliklere Deniz Uyan Ay ile Esra Yılmazsönmez'in getirilmesine,- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.Pay Sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032025BIST