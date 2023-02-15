***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimiz Marka Müdürü'nün Sürdürülebilirlik Komitesi'nde üye olarak görev yapmasına, böylelikle Komitenin Marka Müdürü, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi, HSE&S Müdürü ve İnsan Kaynakları Müdürü olmak üzere 4 üye ile teşekkülüne ve görev yapmasına, ekte yer alan Komite Çalışma Esaslarının kabulüne karar verilmiştir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113534BIST