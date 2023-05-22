***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 22 Mayıs 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde kurulan mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine,-Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına, başkanlığa Yusuf Kamil Soner'in, üyeliğe ise Deniz Uyan Ay'ın getirilmesine,-Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Yusuf Kamil Soner'in ve üyeliğe Deniz Uyan Ay'ın getirilmesine, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinin Komite üyesi olarak görevlendirilmesine,- Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Yusuf Kamil Soner'in ve üyeliklere Deniz Uyan Ay ile Esra Yılmazsönmez'in getirilmesine,- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.Sürdürülebilirlik Komitesi ise Marka Müdürü, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi, HSE&S Müdürü ve İnsan Kaynakları Müdürü olmak üzere 4 üye ile görev yapmaktadır.Pay Sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152679BIST