MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

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25.11.2020 15:26



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İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
ANKARA ŞUBE ŞUBE TUNUS CD. KONAK APARTMANI NO:50 / A-8 KAVAKLIDERE TOLGA KAL 0-312-4687910 0-312-4687917 01.01.1995
ADANA ŞUBE ŞUBE REŞATBEY MAHALLESİ 62028 SOKAK ABDÜRRAHİM GİZER APT. B BLOK BİNA NO: 4 ASMA KAT N:1 SEYHAN ADANA GÖKHAN ARIKAN 0-322-4588062 0-322-4577927 01.01.1995
İZMİR ŞUBE ŞUBE AKDENİZ MAHALLESİ CUMHURİYET BULVARI NO:90 ATAMAN ERMAN İŞ MERKEZİ KAT:5/501-502 KONAK İZMİR HAKKI ONGUN 0-232-4644020 0-232-4645014 01.01.1998
ŞAŞKINBAKKAL ŞUBE ŞUBE BAĞDAT CAD. NURULLAH BEY APT. NO:394/11 ŞAŞKINBAKKAL/İSTANBUL SERDAR KARATEPE 0-216-4117622 0-216-4111624 01.01.2009
ERENKÖY ŞUBE ŞUBE Suadiye Mah. Bağdat Cad. No:357 Hacı Mavuk iş merkezi k:2 d:4 Kadıköy/ İSTANBUL HATİCE ŞULE ÜLGER ÜNAL 0-216-4708277 0-216-4709983 01.01.2009
AMASYA İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Kirazlidere Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi Yagliyan Apt. N. 76/78 D 6" Amasya GÜZİDE ÇELİKCAN 0-358 502 09 04 0-358 502 09 62 24.03.2020
ÇANAKKALE İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU KEMALPAŞA MAHALLESİ 205 ADA23 NO.LU PARSEL ŞAİR ECE AYHAN MEYDAN NO:22/A KAT:4 " ÇANAKKALE ŞEVKET DÖNMEZ 0286-2120537 0286-2120533 06.11.2020

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 40.000.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
MEHMET EMİN SAZAK 30659075 TRY 76,6477
MERT YILMAZ 2933338 TRY 7,3333
ARNT GÜVEN SAZAK 151378 TRY 0,3784
AYŞE ÖZTAN 151378 TRY 0,3784
TÜLİN SAZAK 151378 TRY 0,3784
RIZA KAAN FERHATOĞLU 86777 TRY 0,2169
İBRAHİM EMRE ÇORAK 2933338 TRY 7,3333
SERKAN İSMAİLOĞLU 2933338 TRY 7,3333
TOPLAM 400000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889944


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RODRG 14,08 2.620.409 % 10,00  
BMELK 28,60 1.413.098 % 10,00  
EGPRO 24,22 90.116.453 % 9,99  
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Sterlin 10,6345 10,6879 % -0,27  
Frank 8,7452 8,7979 % -0,06  
Riyal 2,1249 2,1355 % -0,15  
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Altın Ons 1.815 1.815 7,69  
Altın Gr. 465 465 -0,52  
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Tam 3.074 3.154 14,79  
Yarım 1.486 1.526 7,16  
Çeyrek 745 763 3,57  
Gümüş.Ons 23,45 23,48 0,21  
Gümüş Gr. 5,99 6,00 0,01  
B. Petrol 48,22 48,22 0,44  
Seans Raporu 16:42
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