***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiANKARA ŞUBE ŞUBE TUNUS CD. KONAK APARTMANI NO:50 / A-8 KAVAKLIDERE TOLGA KAL 0-312-4687910 0-312-4687917 01.01.1995ADANA ŞUBE ŞUBE REŞATBEY MAHALLESİ 62028 SOKAK ABDÜRRAHİM GİZER APT. B BLOK BİNA NO: 4 ASMA KAT N:1 SEYHAN ADANA GÖKHAN ARIKAN 0-322-4588062 0-322-4577927 01.01.1995İZMİR ŞUBE ŞUBE AKDENİZ MAHALLESİ CUMHURİYET BULVARI NO:90 ATAMAN ERMAN İŞ MERKEZİ KAT:5/501-502 KONAK İZMİR HAKKI ONGUN 0-232-4644020 0-232-4645014 01.01.1998ŞAŞKINBAKKAL ŞUBE ŞUBE BAĞDAT CAD. NURULLAH BEY APT. NO:394/11 ŞAŞKINBAKKAL/İSTANBUL SERDAR KARATEPE 0-216-4117622 0-216-4111624 01.01.2009ERENKÖY ŞUBE ŞUBE Suadiye Mah. Bağdat Cad. No:357 Hacı Mavuk iş merkezi k:2 d:4 Kadıköy/ İSTANBUL HATİCE ŞULE ÜLGER ÜNAL 0-216-4708277 0-216-4709983 01.01.2009AMASYA İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Kirazlidere Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi Yagliyan Apt. N. 76/78 D 6" Amasya GÜZİDE ÇELİKCAN 0-358 502 09 04 0-358 502 09 62 24.03.2020ÇANAKKALE İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU KEMALPAŞA MAHALLESİ 205 ADA23 NO.LU PARSEL ŞAİR ECE AYHAN MEYDAN NO:22/A KAT:4 " ÇANAKKALE ŞEVKET DÖNMEZ 0286-2120537 0286-2120533 06.11.2020Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 40.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)MEHMET EMİN SAZAK 30659075 TRY 76,6477MERT YILMAZ 2933338 TRY 7,3333ARNT GÜVEN SAZAK 151378 TRY 0,3784AYŞE ÖZTAN 151378 TRY 0,3784TÜLİN SAZAK 151378 TRY 0,3784RIZA KAAN FERHATOĞLU 86777 TRY 0,2169İBRAHİM EMRE ÇORAK 2933338 TRY 7,3333SERKAN İSMAİLOĞLU 2933338 TRY 7,3333TOPLAM 400000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889944BIST