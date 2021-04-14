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***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.04.2021 11:08



***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
MEHMET EMİN SAZAK 36790891 TRY 76,6477
MERT YILMAZ 3520005 TRY 7,3333
ARNT GÜVEN SAZAK 181651 TRY 0,3784
AYŞE ÖZTAN 181654 TRY 0,3784
TÜLİN SAZAK 181654 TRY 0,3784
RIZA KAAN FERHATOĞLU 104132 TRY 0,2169
İBRAHİM EMRE ÇORAK 3520005 TRY 7,3333
SERKAN İSMAİLOĞLU 3520005 TRY 7,3333
TOPLAM 48000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
VESİLE ŞARLIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR
RIZA KAAN FERHATOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Koordinatör Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili- Genel Koordinatör
METE MUZAFER BIÇAKLIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YRD.
OĞUZHAN BÜYÜKBAYRAM Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YRD.
FİGEN ÖZAVCI GÜMÜLCİNELİ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YRD.
ERGÜN TEKGÜL Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici VİOP DİREKTÖRÜ -
MERT YILMAZ Kas Birim Yöneticisi-Yönetim kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Kas Birim Yöneticisi-Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927817


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Riyal 2,1461 2,1569 % -0,42  
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11:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.746 1.746 0,46  
Altın Gr. 455 455 -0,14  
Cumhuriyet 3.029 3.075 23,00  
Tam 3.016 3.094 25,35  
Yarım 1.458 1.496 12,26  
Çeyrek 731 748 6,13  
Gümüş.Ons 25,49 25,53 0,16  
Gümüş Gr. 6,63 6,64 0,03  
B. Petrol 64,39 64,39 0,72  
Seans Raporu 11:10
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