***MSGYO* *ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
16.10.2020 09:04
***MSGYO******ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ASELS, MSGYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASELS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0489766 TL Teorik Fiyat: 18,131 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır). MSGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0326256 TL Teorik Fiyat: 4,567 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882088
BIST
10:521.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 8,30
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.190
En Düşük
1.185
10:527,9225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0099
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9470
En Düşük
7,9127
10:529,2857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0103
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3064
En Düşük
9,2709
10:52486,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,98
|Açılış
|: 486,33
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
487,74
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler10:50
|DAGHL
|17,71
|35.068.621
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.134.979
|% 9,97
|
|MERKO
|25,18
|24.809.325
|% 9,96
|
|ESEN
|15,03
|5.141.808
|% 9,95
|
|CEOEM
|8,95
|47.498.208
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|5.435
|% -9,99
|
|DAGI
|13,16
|513.872
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|169.588
|% -9,99
|
|YONGA
|32,98
|387.053
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|291.931
|% -9,99
|
|IHLGM
|1,74
|221.742.356
|% 9,43
|
|KERVT
|8,05
|218.706.763
|% 7,05
|
|TUPRS
|82,00
|156.950.951
|% 0,92
|
|PETKM
|4,72
|149.366.592
|% 0,43
|
|EKGYO
|1,94
|133.213.471
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,74
|221.742.356
|% 9,43
|
|EKGYO
|1,94
|133.213.471
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,19
|75.213.494
|% 2,59
|
|ZOREN
|2,99
|120.977.484
|% 1,01
|
|SKBNK
|1,76
|62.375.964
|% 1,73
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9208
|7,9244
|% -0,10
|
|Euro
|9,2829
|9,2876
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,2050
|10,2562
|% -0,12
|
|Frank
|8,6246
|8,6766
|% -0,29
|
|Riyal
|2,1064
|2,1169
|% -0,22
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|0,64
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,38
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,21
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,87
|42,87
|-0,29
|
Seans Raporu
10:50
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11:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, ASELS, EKGYO
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11:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 78 artarak (% 0.73 ) 1, 080
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11:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, IHLGM, ETYAT, DIRIT, CEOEM, EUYO, DAGHL, ATSYH, KRGYO, KATMR
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11:03
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, ARTI, COSMO, BALAT, KERVN, BASCM, UZERB, YONGA, DAGI, POLTK
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11:03
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