***MSGYO* *ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***MSGYO******ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ASELS, MSGYO16.10.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaASELSAN ASELS 0,0489766 0,0416301MISTRAL GMYO MSGYO 0,0326256 0,0326256Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881985BIST