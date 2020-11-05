***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.11.2020 17:20
***MSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886369
BIST
17:081.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 9,32
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.185
En Düşük
1.170
17:088,4663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0448
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
17:0810,0235
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1437
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0267
En Düşük
9,8472
17:08524,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 9,02
|Açılış
|: 524,87
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
524,87
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler17:06
|BLCYT
|6,60
|8.884.517
|% 10,00
|
|CASA
|41,80
|192.060
|% 10,00
|
|DITAS
|30,60
|2.469.051
|% 9,99
|
|NATEN
|36,98
|71.763.236
|% 9,99
|
|FLAP
|7,61
|83.143.565
|% 9,97
|
|EUYO
|10,44
|4.460.657
|% -10,00
|
|VANGD
|8,82
|3.454.370
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|2.342.892
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|845.985
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|859.721
|% -9,97
|
|GARAN
|6,92
|1.820.712.237
|% -0,14
|
|SISE
|6,58
|1.091.725.652
|% 1,70
|
|EKGYO
|1,79
|876.864.366
|% 2,29
|
|PETKM
|4,24
|810.223.977
|% -0,47
|
|TSKB
|2,00
|738.979.648
|% -3,38
|
|EKGYO
|1,79
|876.864.366
|% 2,29
|
|TSKB
|2,00
|738.979.648
|% -3,38
|
|SKBNK
|1,82
|636.959.074
|% 7,06
|
|GARAN
|6,92
|1.820.712.237
|% -0,14
|
|ALBRK
|1,68
|442.528.785
|% 2,44
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4609
|8,4671
|% 0,54
|
|Euro
|10,0071
|10,0177
|% 1,40
|
|Sterlin
|11,0134
|11,0686
|% 1,02
|
|Frank
|9,2782
|9,3341
|% 0,93
|
|Riyal
|2,2442
|2,2554
|% 0,25
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|27,10
|
|Altın Gr.
|523
|524
|7,71
|
|Cumhuriyet
|3.466
|3.518
|30,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|30,54
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|14,78
|
|Çeyrek
|837
|856
|7,38
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|0,98
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|0,26
|
|B. Petrol
|41,22
|41,22
|0,00
|
Seans Raporu
17:06
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