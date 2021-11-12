***MSGYO* *DOGUB* *ALCAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
12.11.2021 17:02
***MSGYO******DOGUB******ALCAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ALCAR, MSGYO, DOGUB
15.11.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ALARKO CARRIER ALCAR 1,15 0,9775
MISTRAL GMYO MSGYO 0,0327296 0,0327296
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
DOGUSAN DOGUB 30,00000 1,00
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977427
BIST
17:001.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 14,25
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.641
En Düşük
1.631
17:009,9465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0432
|Açılış
|: 9,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
17:0011,3929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0425
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
17:00593,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,21
|Açılış
|: 593,38
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler17:00
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|HEDEF
|3,55
|52.114.261
|% 9,91
|
|OYLUM
|9,72
|37.920.254
|% 9,83
|
|BERA
|10,39
|274.833.457
|% 9,37
|
|PRKAB
|34,94
|183.636.354
|% 8,31
|
|KZBGY
|32,02
|42.031.160
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|260.621.930
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|433.156.077
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,39
|95.376.159
|% -7,36
|
|PETKM
|7,58
|2.656.999.053
|% -0,92
|
|GARAN
|10,62
|1.474.936.931
|% 0,19
|
|THYAO
|17,79
|1.334.134.947
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,47
|676.412.276
|% 0,67
|
|TUPRS
|154,80
|605.362.004
|% -1,09
|
|PETKM
|7,58
|2.656.999.053
|% -0,92
|
|ADESE
|1,22
|433.156.077
|% -9,63
|
|ODAS
|1,55
|502.443.063
|% 2,65
|
|SKBNK
|1,17
|223.065.426
|% 6,36
|
|YKBNK
|3,08
|508.369.393
|% 0,00
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9445
|9,9465
|% 0,44
|
|Euro
|11,3851
|11,3929
|% 0,37
|
|Sterlin
|13,2852
|13,3518
|% 0,66
|
|Frank
|10,7352
|10,7998
|% 0,30
|
|Riyal
|2,6437
|2,6570
|% 0,40
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|-6,18
|
|Altın Gr.
|593
|593
|0,12
|
|Cumhuriyet
|3.926
|3.986
|-6,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|8,00
|8,01
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,71
|81,71
|-1,16
|