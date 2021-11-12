***MSGYO* *DOGUB* *ALCAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***MSGYO******DOGUB******ALCAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ALCAR, MSGYO, DOGUB15.11.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaALARKO CARRIER ALCAR 1,15 0,9775MISTRAL GMYO MSGYO 0,0327296 0,0327296Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaDOGUSAN DOGUB 30,00000 1,00Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977427BIST