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***MSGYO* *DOGUB* *ALCAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

12.11.2021 17:02
***MSGYO* *DOGUB* *ALCAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***MSGYO******DOGUB******ALCAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ALCAR, MSGYO, DOGUB

15.11.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ALARKO CARRIER ALCAR 1,15 0,9775
MISTRAL GMYO MSGYO 0,0327296 0,0327296

Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
DOGUSAN DOGUB 30,00000 1,00


Ek Açıklamalar
-



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977427


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BIST En Aktif Hisseler17:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 112,50 27.165.713 % 9,97  
HEDEF 3,55 52.114.261 % 9,91  
OYLUM 9,72 37.920.254 % 9,83  
BERA 10,39 274.833.457 % 9,37  
PRKAB 34,94 183.636.354 % 8,31  
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17:00 Alış Satış %  
Dolar 9,9445 9,9465 % 0,44  
Euro 11,3851 11,3929 % 0,37  
Sterlin 13,2852 13,3518 % 0,66  
Frank 10,7352 10,7998 % 0,30  
Riyal 2,6437 2,6570 % 0,40  
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17:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.856 1.857 -6,18  
Altın Gr. 593 593 0,12  
Cumhuriyet 3.926 3.986 -6,00  
Tam 3.906 4.004 -7,45  
Yarım 1.888 1.937 -3,60  
Çeyrek 947 968 -1,80  
Gümüş.Ons 25,03 25,06 -0,18  
Gümüş Gr. 8,00 8,01 -0,02  
B. Petrol 81,71 81,71 -1,16  
Seans Raporu 17:00
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