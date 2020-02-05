***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.02.2020 13:33
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Avram Sevinti tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817156
BIST
13:33123.454
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 1.317,84
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
122.125
13:335,9817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9733
13:336,5941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0108
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5932
13:33298,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,43
|Açılış
|: 298,59
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,91
|480.083.463
|% 17,18
|
|GYHOL
|26,64
|8.445.205
|% 14,73
|
|RYGYO
|10,68
|5.499.587
|% 14,47
|
|TSGYO
|2,16
|35.525.494
|% 11,92
|
|OLMIP
|4,02
|14.558.450
|% 11,51
|
|DOKTA
|75,30
|7.814.772
|% -14,96
|
|QNBFB
|54,00
|546.534
|% -5,68
|
|IHGZT
|4,42
|68.491
|% -3,91
|
|UZERB
|2,12
|22.326
|% -3,64
|
|YAPRK
|8,22
|1.400.027
|% -3,52
|
|THYAO
|14,80
|1.491.126.938
|% 2,85
|
|ISFIN
|4,58
|526.084.188
|% 3,39
|
|TEKTU
|1,91
|480.083.463
|% 17,18
|
|ODAS
|2,24
|356.095.633
|% 2,75
|
|ASELS
|24,80
|279.132.119
|% 0,90
|
|TEKTU
|1,91
|480.083.463
|% 17,18
|
|IHLAS
|0,92
|151.972.199
|% 2,22
|
|ODAS
|2,24
|356.095.633
|% 2,75
|
|ISFIN
|4,58
|526.084.188
|% 3,39
|
|IHLGM
|1,22
|138.654.563
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7846
|7,8236
|% 0,19
|
|Frank
|6,1290
|6,1659
|% -0,26
|
|Riyal
|1,5903
|1,5983
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|1.978
|2.008
|-9,00
|
|Tam
|1.969
|2.018
|-11,51
|
|Yarım
|952
|976
|-5,57
|
|Çeyrek
|477
|488
|-2,78
|