***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.12.2020 15:21
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Doğan Atay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894937
BIST
16:391.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,41
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.438
En Düşük
1.425
16:397,5893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0270
|Açılış
|: 7,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5937
En Düşük
7,5292
16:399,2437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 9,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2300
|
9,2581
En Düşük
9,1826
16:39458,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,22
|Açılış
|: 458,59
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
459,04
En Düşük
455,13
BIST En Aktif Hisseler16:37
|KARTN
|94,05
|31.990.744
|% 10,01
|
|LINK
|61,60
|19.464.639
|% 10,00
|
|TURGG
|116,60
|77.264.850
|% 10,00
|
|YAPRK
|60,50
|3.222.465
|% 10,00
|
|METUR
|17,71
|15.283.406
|% 10,00
|
|ALCAR
|333,00
|229.988.801
|% -10,00
|
|BRYAT
|558,30
|43.635.361
|% -10,00
|
|INVEO
|47,12
|110.707.679
|% -9,99
|
|BRSAN
|30,30
|97.553.257
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,54
|2.845.559
|% -9,46
|
|GUBRF
|62,85
|1.861.863.593
|% 0,64
|
|KOZAL
|98,55
|1.730.749.349
|% 7,82
|
|KOZAA
|16,51
|1.185.473.356
|% 4,76
|
|IPEKE
|14,05
|808.591.758
|% 2,03
|
|ECILC
|7,65
|699.936.219
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,52
|410.431.524
|% 1,33
|
|EKGYO
|2,15
|369.945.290
|% 0,00
|
|TSKB
|1,83
|301.334.946
|% -1,08
|
|KRDMD
|5,38
|588.871.388
|% 1,51
|
|SISE
|7,19
|693.687.451
|% 0,42
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5834
|7,5893
|% 0,36
|
|Euro
|9,2403
|9,2437
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2482
|10,2996
|% 0,37
|
|Frank
|8,4822
|8,5333
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0157
|2,0258
|% 0,27
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|458
|459
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|7,21
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|3,49
|
|Çeyrek
|731
|748
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,01
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|
Seans Raporu
16:37
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-
16:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 17 artarak (% 0.14 ) 1, 578
-
16:48XU100
Endeks 1, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 18, 690.00 milyon TL de
-
16:48BRMEN
Yüzde 7.28 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 367, 468 adet işlem
-
16:46LOGO
Yüzde 4.94 oranında artışla 129.60 lira fiyatla işlem gören hissede 808, 452 adet işlem
-
16:45YAYLA
Yüzde 4.83 oranında artışla 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 606, 280 adet işlem