***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.02.2021 09:08
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Deniz Barçin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911284
BIST
10:301.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
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|: 1.563
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BIST En Aktif Hisseler10:28
|LINK
|42,70
|23.748.080
|% 9,99
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|MERIT
|311,70
|701.013
|% 9,99
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|SAYAS
|17,52
|13.824.891
|% 9,98
|
|VAKFN
|17,63
|8.390.168
|% 9,98
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|TACTR
|26,50
|371.239
|% 9,96
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|RODRG
|24,04
|547.439
|% -9,96
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|DIRIT
|8,91
|122.085
|% -9,91
|
|NIBAS
|25,00
|5.265.325
|% -9,22
|
|ARTI
|5,93
|1.290.836
|% -8,49
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|SASA
|41,16
|615.555.862
|% -8,17
|
|SASA
|41,16
|615.555.862
|% -8,17
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|VAKBN
|4,73
|277.526.882
|% -1,46
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|TCELL
|16,73
|213.223.311
|% -2,05
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|GUBRF
|80,05
|210.476.543
|% 0,31
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|KARSN
|5,37
|210.191.814
|% 3,07
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|VAKBN
|4,73
|277.526.882
|% -1,46
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|IHLAS
|1,13
|49.197.489
|% -1,74
|
|KARSN
|5,37
|210.191.814
|% 3,07
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|CEMAS
|2,37
|88.908.017
|% 3,04
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|EKGYO
|2,46
|86.935.258
|% 0,82
|
|10:28
|Alış
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|%
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|Dolar
|6,9930
|6,9998
|% 0,26
|
|Euro
|8,4713
|8,4785
|% 0,17
|
|Sterlin
|9,7706
|9,8196
|% 0,23
|
|Frank
|7,7626
|7,8094
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8625
|1,8718
|% 0,36
|
|10:28
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.792
|1.792
|10,04
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|Altın Gr.
|403
|403
|2,91
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
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|Çeyrek
|641
|656
|1,96
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|Gümüş.Ons
|27,39
|27,43
|0,21
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|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,07
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|B. Petrol
|62,78
|62,78
|0,64
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