***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.09.2022 13:11
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Haydar İnaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065197
BIST
14:323.238
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -43,47
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.232
14:3218,4600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0460
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
14:3217,8415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0021
|Açılış
|: 17,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
14:32973,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,13
|Açılış
|: 973,01
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler14:30
|GRNYO
|4,62
|6.689.952
|% 10,00
|
|ELITE
|27,60
|56.044.025
|% 9,96
|
|KATMR
|1,80
|320.576.551
|% 9,76
|
|TEKTU
|2,16
|64.074.796
|% 9,64
|
|TBORG
|22,50
|1.157.069
|% 9,22
|
|PINSU
|5,85
|23.883.538
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|370.845.827
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|891.110
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|318.250.217
|% -9,97
|
|SASA
|64,40
|1.859.430.709
|% 4,04
|
|THYAO
|69,25
|1.804.859.723
|% -2,26
|
|VESTL
|39,02
|1.554.693.583
|% 9,12
|
|HEKTS
|51,85
|1.292.925.649
|% 2,47
|
|YKBNK
|6,70
|1.088.800.387
|% -3,46
|
|SKBNK
|2,28
|443.928.831
|% -9,88
|
|KATMR
|1,80
|320.576.551
|% 9,76
|
|YKBNK
|6,70
|1.088.800.387
|% -3,46
|
|EKGYO
|3,90
|560.659.622
|% -1,76
|
|ISCTR
|7,40
|1.015.840.547
|% -5,49
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4456
|18,4586
|% 0,24
|
|Euro
|17,8447
|17,8508
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,8253
|19,9247
|% -0,51
|
|Frank
|18,5247
|18,6363
|% -0,82
|
|Riyal
|4,8908
|4,9154
|% 0,24
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|-3,61
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-25,00
|
|Tam
|6.641
|6.722
|-40,00
|
|Yarım
|3.231
|3.289
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.640
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,72
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,16
|84,16
|-0,87
|