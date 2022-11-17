***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.11.2022 14:47
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hasan Sadun Oğan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080872
BIST
17:084.525
En Yüksek
|Değişim
|: -3,08%
|| -143,69
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
17:0818,6180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0286
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
17:0819,2264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,1066
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
17:081.050,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -9,18
|Açılış
|: 1.050,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler17:06
|ISSEN
|73,70
|146.644.452
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|71.023.813
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|71.023.813
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|135.252.947
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,88
|132.620.496
|% 9,98
|
|ELITE
|46,62
|56.380.469
|% -10,00
|
|DOGUB
|7,74
|28.728.406
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.149.924
|% -10,00
|
|KMPUR
|136,20
|208.153.383
|% -9,98
|
|YEOTK
|98,30
|341.197.384
|% -9,98
|
|THYAO
|107,10
|10.928.284.139
|% 2,39
|
|EREGL
|37,00
|6.652.910.579
|% -0,11
|
|ASELS
|41,00
|5.777.534.909
|% 2,91
|
|KONTR
|194,10
|4.445.780.076
|% -9,97
|
|KOZAL
|263,80
|3.350.154.682
|% 7,63
|
|EKGYO
|5,47
|1.932.218.925
|% -1,08
|
|ALBRK
|3,12
|1.078.902.563
|% 1,30
|
|VAKBN
|9,41
|3.130.871.090
|% -8,55
|
|YKBNK
|10,34
|3.131.762.165
|% -5,74
|
|HALKB
|9,55
|2.939.509.408
|% -7,10
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6124
|18,6199
|% 0,16
|
|Euro
|19,2159
|19,2290
|% -0,54
|
|Sterlin
|21,8416
|21,9511
|% -1,11
|
|Frank
|19,4691
|19,5863
|% -0,68
|
|Riyal
|4,9385
|4,9632
|% 0,18
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-16,26
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|-8,90
|
|Cumhuriyet
|7.025
|7.132
|-72,00
|
|Tam
|6.995
|7.111
|-51,00
|
|Yarım
|3.397
|3.477
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.738
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,87
|20,90
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|12,44
|12,45
|-0,37
|
|B. Petrol
|91,23
|91,23
|-1,63
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:21GESAN
Yüzde -9.53 oranında düşüşle 229.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 867, 684 adet işlem
-
17:20YYLGD
Yüzde -7.41 oranında düşüşle 31.98 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 278, 989 adet işlem
-
17:18XU100
Endeks 4, 524 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 11 altında . İşlem hacmi 98, 138.00 milyon TL de
-
17:17AKGRT
Yüzde -6.92 oranında düşüşle 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 728, 986 adet işlem
-
17:16KARYE
Yüzde -6.34 oranında düşüşle 31.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 981, 093 adet işlem