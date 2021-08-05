***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.08.2021 17:06
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X N 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği'nin II.Kısım VI.Bölüm Md.25 uyarınca şirket Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından tavsiye edilen, Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2021 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi gereği Şirket denetçisi olarak görev yapması hususunu Genel Kurul'un onayına sunmak üzere karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955016
BIST
17:021.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 12,93
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.427
En Düşük
1.408
17:028,5357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0611
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
17:0210,1413
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1010
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
17:02494,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,58
|Açılış
|: 494,56
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler17:02
|VBTYZ
|20,90
|5.167.232
|% 10,00
|
|EDATA
|17,94
|112.653.654
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.135.035
|% 9,98
|
|KTSKR
|32,22
|37.090.145
|% 9,97
|
|PENTA
|44,36
|17.606.710
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.468.475
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.361.710
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.201.766
|% -9,84
|
|SANFM
|20,10
|8.505.102
|% -6,51
|
|MMCAS
|5,81
|163.666
|% -5,99
|
|GARAN
|9,24
|1.864.234.478
|% 1,54
|
|KOZAL
|111,30
|1.565.327.262
|% 5,00
|
|TUPRS
|97,45
|738.040.645
|% 3,07
|
|KOZAA
|14,33
|553.678.999
|% 3,54
|
|AKBNK
|5,49
|503.517.809
|% 1,29
|
|GARAN
|9,24
|1.864.234.478
|% 1,54
|
|YKBNK
|2,48
|406.804.392
|% 1,22
|
|AKBNK
|5,49
|503.517.809
|% 1,29
|
|ODAS
|1,39
|120.053.076
|% 2,96
|
|CEMAS
|1,36
|82.240.633
|% -0,73
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5317
|8,5357
|% 0,72
|
|Euro
|10,1132
|10,1413
|% 1,01
|
|Sterlin
|11,8393
|11,8987
|% 0,84
|
|Frank
|9,3768
|9,4333
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2694
|2,2808
|% 0,68
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-7,17
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,95
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|5,00
|
|Tam
|3.266
|3.348
|13,62
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|6,59
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,31
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|70,74
|70,74
|0,36
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:13AKSUE
Yüzde 4.85 oranında artışla 9.72 lira fiyatla işlem gören hissede 778, 428 adet işlem
-
17:12MANAS
Yüzde 7.15 oranında artışla 17.68 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 449, 015 adet işlem
-
17:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, EKGYO, TCELL
-
17:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 64 artarak (% 1.09 ) 1, 260
-
17:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VBTYZ, KRONT, KTSKR, PENTA, DAGI, IDGYO, ISGSY, EDATA, DNISI, GENIL