***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıSun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X N 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği'nin II.Kısım VI.Bölüm Md.25 uyarınca şirket Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından tavsiye edilen, Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2021 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi gereği Şirket denetçisi olarak görev yapması hususunu Genel Kurul'un onayına sunmak üzere karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955016BIST