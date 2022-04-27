***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.04.2022 15:32
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X N 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği'nin II.Kısım VI.Bölüm Md.25 uyarınca şirket Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından tavsiye edilen, Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2022 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi gereği Şirket denetçisi olarak görev yapması hususunu Genel Kurul'un onayına sunmak üzere karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024239
BIST
15:362.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 9,81
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.440
En Düşük
2.399
15:3614,8296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0310
|Açılış
|: 14,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8296
En Düşük
14,7775
15:3615,6559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0907
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6504
15:36907,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,79
|Açılış
|: 907,20
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
898,41
BIST En Aktif Hisseler15:36
|UFUK
|25,96
|1.457.420
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|54.775.576
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.897.036
|% 9,96
|
|BAKAB
|23,24
|26.203.933
|% 9,93
|
|OTTO
|37,26
|1.787.976
|% 9,91
|
|DAGHL
|27,92
|7.488.030
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.151.566
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|77.439.429
|% -9,56
|
|SILVR
|7,80
|32.156.717
|% -8,02
|
|KLSYN
|2,09
|69.600.581
|% -6,70
|
|THYAO
|39,46
|3.463.520.095
|% 0,92
|
|KRDMD
|15,11
|2.201.333.006
|% 3,14
|
|EREGL
|33,68
|1.600.139.949
|% 1,81
|
|SISE
|17,75
|1.574.619.426
|% 0,80
|
|YKBNK
|4,92
|1.244.196.457
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,62
|805.506.438
|% 0,77
|
|YKBNK
|4,92
|1.244.196.457
|% -0,40
|
|ODAS
|2,42
|461.058.593
|% 2,11
|
|KRDMD
|15,11
|2.201.333.006
|% 3,14
|
|TSKB
|1,82
|219.915.300
|% -4,71
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8237
|14,8296
|% 0,21
|
|Euro
|15,6449
|15,6559
|% -0,58
|
|Sterlin
|18,5365
|18,6295
|% -0,07
|
|Frank
|15,2643
|15,3562
|% -0,29
|
|Riyal
|3,9408
|3,9606
|% 0,22
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-2,53
|
|Altın Gr.
|907
|907
|0,34
|
|Cumhuriyet
|6.035
|6.126
|-10,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|-10,00
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-4,84
|
|Çeyrek
|1.457
|1.489
|-2,42
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,28
|0,08
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,20
|