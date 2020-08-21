***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.08.2020 10:57
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Dağıtım Tablosundaki Olağanüstü Yedekler Kalemi Düzeltilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Olağanüstü Yedekler satırındaki toplama hatası düzeltilmiştir.
Karar Tarihi 16.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.08.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Şirketimiz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğu için stopaj oranı sıfır olarak uygulanmaktadır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMIST00025 Peşin 0,0326256 3,26256 0 0,0326256 3,26256
B Grubu, MSGYO, TREMIST00017 Peşin 0,0326256 3,26256 0 0,0326256 3,26256
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 16.10.2020 16.10.2020 20.10.2020 19.10.2020
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMIST00025 0 0
B Grubu, MSGYO, TREMIST00017 0 0
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun yetkisi çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş olan Bilanço ve Kâr-Zarar hesapları sonrasında, 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 döneminde
i. Vergi Usul Kanunu'na göre 6.807.686,80 TL kar,
ii. Türkiye Muhasebe Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-14.1 numaralı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre 34.893.382 TL Net Dönem Kârı oluşmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kar Payı Rehberi'nde Kar Payı Dağıtımına İlişkin Esaslar Başlıklı bölümün 7. maddesinde "Dağıtılması öngörülen kâr payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kârdan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabilecektir. Bir başka deyişle, dağıtılacak kâr payı tutarında üst sınır, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır." denilmektedir. Kar Payı Tebliği'nin ilgili maddesi uyarınca Şirketimiz kayıtlarında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre oluşan Net Dağıtılabilir Dönem karını ifade eden 4.378.997,33.- TL'sının Nakit Kar Payı olarak dağıtımının 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MİSTRAL GYO A.Ş. KAR DAĞITIMI-2019.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 134.219.462,34
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 7.342.495,1
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz yoktur.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 34.893.382 6.807.686,8
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı 34.893.382 6.807.686,8
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 2.198.215,93
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 230.473,54 230.473,54
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 34.662.908,46 4.378.997,33
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 34.662.908,46 4.378.997,33
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit 4.378.997,33 4.378.997,33
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 30.283.911,13 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 2.189.498,67 50 0,0163 1,63
B Grubu 2.189.498,67 50 0,0163 1,63
TOPLAM 4.378.997,34 100 0,0326 3,26
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870559
BIST