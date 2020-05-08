***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.05.2020 16:02
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
COVİD - 19 salgını dolayısıyla yaşanan olumsuz koşullar nedeniyle, geçici süreyle kapalı bulunan, şirketimiz portföyündeki Mistral İzmir binasının Çarşı kısmında yer alan mağazaların gelir yaratma imkanı bulunmadığı gözetilerek ,bu iş ortaklarımızdan MAYIS ayında da ilgili ay kiralarının alınmamasına, izleyen döneme ilişkin olarak da gelişmelere göre değerlendirme yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843674
BIST
17:2197.928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -470,38
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.790
17:217,1258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0330
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
17:217,7451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0555
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
17:21394,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,41
|Açılış
|: 394,25
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|CMBTN
|48,90
|6.004.869
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|6.160.428
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.595.615
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.655.663
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|IPEKE
|13,12
|246.247.799
|% -8,57
|
|PAPIL
|13,82
|60.516.788
|% -7,25
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|KRDMD
|2,49
|1.047.291.561
|% -4,23
|
|GARAN
|7,94
|743.795.226
|% -1,00
|
|HALKB
|5,36
|599.539.897
|% 3,28
|
|ISFIN
|3,50
|596.344.312
|% 4,79
|
|AFYON
|2,86
|592.769.909
|% 2,88
|
|KRDMD
|2,49
|1.047.291.561
|% -4,23
|
|AFYON
|2,86
|592.769.909
|% 2,88
|
|IHLGM
|1,11
|206.376.989
|% 4,72
|
|YKBNK
|2,10
|389.800.692
|% -1,41
|
|ISFIN
|3,50
|596.344.312
|% 4,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8175
|8,8617
|% 0,51
|
|Frank
|7,3098
|7,3539
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8940
|1,9035
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-0,13
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.516
|2.573
|4,10
|
|Tam
|2.590
|2.640
|4,20
|
|Yarım
|1.264
|1.290
|2,00
|
|Çeyrek
|630
|645
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,55
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,03
|
|B. Petrol
|29,85
|29,85
|0,39
|
Seans Raporu
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17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -299, 33 kaybederek (% -0.26 ) 114, 634
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17:32XU100
Endeks 97, 948 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 46 altında . İşlem hacmi 10, 732.00 milyon TL de
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17:31HUBVC
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 21.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 983, 655 adet işlem
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17:30PAPIL
Yüzde -6.04 oranında düşüşle 14.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 071, 006 adet işlem
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17:27XU100
Endeks 98, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 10, 633.00 milyon TL de