***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCOVİD - 19 salgını dolayısıyla yaşanan olumsuz koşullar nedeniyle, geçici süreyle kapalı bulunan, şirketimiz portföyündeki Mistral İzmir binasının Çarşı kısmında yer alan mağazaların gelir yaratma imkanı bulunmadığı gözetilerek ,bu iş ortaklarımızdan MAYIS ayında da ilgili ay kiralarının alınmamasına, izleyen döneme ilişkin olarak da gelişmelere göre değerlendirme yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843674BIST