***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2020 18:18
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi 8554 ada 6 parselde yer alan 5.954,27 m2 büyüklüğündeki arsa üzerinde proje geliştirilmesi amacıyla Doğan Koç İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmeye göre, Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın paylaşım oranı %45, geliştirilecek projenin inşaat süresi, ruhsat alımından itibaren en geç 30 ay olarak belirlenmiştir. Hedeflenen proje kapsamında inşa edilmesi planlanan bağımsız bölüm adedi, sözleşme gereği şirketimize sunulacak olan proje sonrasında belirlenecektir. Süreç içindeki tüm gelişmeler yatırımcılara KAP platformu üzerinden ilan edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877075
BIST
18:051.121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,00
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
18:057,7934
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,1352
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
18:059,0856
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,1784
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1493
En Düşük
8,8904
18:05468,56
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 10,06
|Açılış
|: 468,53
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
471,40
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|3.137,20
|10.199.717
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.694,60
|1.879.930
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,00
|2.690.878
|% 10,00
|
|DURDO
|20,46
|8.884.804
|% 10,00
|
|JANTS
|217,80
|11.124.244
|% 10,00
|
|KENT
|337,50
|5.907.317
|% -10,00
|
|GSRAY
|4,38
|140.112.797
|% -9,88
|
|SEKUR
|11,90
|12.263.939
|% -9,78
|
|PKENT
|730,00
|1.002.330
|% -8,75
|
|SERVE
|15,60
|1.214.755
|% -8,24
|
|SISE
|7,77
|3.942.679.423
|% 9,90
|
|GARAN
|6,99
|1.836.491.096
|% -2,51
|
|TRKCM
|5,10
|611.872.168
|% 9,44
|
|PETKM
|4,17
|602.120.466
|% -1,18
|
|ODAS
|2,72
|572.090.668
|% 1,12
|
|SISE
|7,77
|3.942.679.423
|% 9,90
|
|GARAN
|6,99
|1.836.491.096
|% -2,51
|
|ODAS
|2,72
|572.090.668
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,07
|320.624.198
|% -1,90
|
|PETKM
|4,17
|602.120.466
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7909
|7,7934
|% 1,77
|
|Euro
|9,0777
|9,0856
|% 2,00
|
|Sterlin
|9,9848
|10,0349
|% 2,59
|
|Frank
|8,3763
|8,4267
|% 1,98
|
|Riyal
|2,0716
|2,0819
|% 1,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|7,98
|
|Altın Gr.
|467
|467
|8,75
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,34
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|5,80
|5,81
|0,16
|
|B. Petrol
|42,44
|42,44
|0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 84 kaybederek (% -0.30 ) 1, 259
-
17:59VKFYO
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 754 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 598, 173 adet işlem
-
17:55GSRAY
Yüzde -9.26 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 747, 623 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 124 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 18, 166.00 milyon TL de