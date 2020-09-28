***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi 8554 ada 6 parselde yer alan 5.954,27 m2 büyüklüğündeki arsa üzerinde proje geliştirilmesi amacıyla Doğan Koç İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmeye göre, Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın paylaşım oranı %45, geliştirilecek projenin inşaat süresi, ruhsat alımından itibaren en geç 30 ay olarak belirlenmiştir. Hedeflenen proje kapsamında inşa edilmesi planlanan bağımsız bölüm adedi, sözleşme gereği şirketimize sunulacak olan proje sonrasında belirlenecektir. Süreç içindeki tüm gelişmeler yatırımcılara KAP platformu üzerinden ilan edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877075BIST