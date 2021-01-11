***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan 2 adet bağımsız bölüm bugün 6.450.000 TL bedelle satılmış olup, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 40/3/ç maddesi kapsamında işbu işlemin en son ilan ettiğimiz finansal tablolarda yer alan aktif büyüklüğüne olan oranı %2,46'dır. Söz konusu gayrimenkuller, en son değerleme raporunda yer alan ekspertiz değerinin üzerinde satılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900520BIST