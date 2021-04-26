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***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.04.2021 12:43



***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

08.03.2021 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada belirttiğimiz üzere Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 2420 ada, 3 parsel adresindeki 1.298,08 m2 yüzölçümüne sahip arsanın %50'si (yüzde elli) ve Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 2420 ada, 2 parsel adresindeki 20.879,36 m2 yüzölçümüne sahip arsanın %50'sinin (yüzde elli) şirketimiz tarafından satın alınmasına ilişkin görüşme ve çalışmalar yapılmasına karar verilmiş idi. Ancak, bahse konu satın alma işlemi, farklı fırsatlara odaklanılması amacı ile sonlandırılmış bulunmaktadır. Arsa sahibine yapılmış olan kaparo ödemesi, şirketimize iade edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930855


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