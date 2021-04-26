***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2021 12:43
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.03.2021 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada belirttiğimiz üzere Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 2420 ada, 3 parsel adresindeki 1.298,08 m2 yüzölçümüne sahip arsanın %50'si (yüzde elli) ve Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 2420 ada, 2 parsel adresindeki 20.879,36 m2 yüzölçümüne sahip arsanın %50'sinin (yüzde elli) şirketimiz tarafından satın alınmasına ilişkin görüşme ve çalışmalar yapılmasına karar verilmiş idi. Ancak, bahse konu satın alma işlemi, farklı fırsatlara odaklanılması amacı ile sonlandırılmış bulunmaktadır. Arsa sahibine yapılmış olan kaparo ödemesi, şirketimize iade edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930855
BIST
17:541.369
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 24,12
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.370
En Düşük
1.344
17:548,2990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0698
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2673
17:5410,0281
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,1115
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0034
17:54474,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,73
|Açılış
|: 474,61
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,40
BIST En Aktif Hisseler17:54
|KRTEK
|14,08
|17.970.678
|% 10,00
|
|DZGYO
|1,76
|9.630.609
|% 10,00
|
|TRILC
|40,48
|44.509.255
|% 10,00
|
|EGPRO
|30,80
|14.159.485
|% 10,00
|
|ULAS
|4,84
|3.275.100
|% 10,00
|
|FENER
|30,32
|56.401.080
|% -9,98
|
|BJKAS
|7,88
|92.775.325
|% -9,94
|
|UMPAS
|1,58
|51.486
|% -9,71
|
|PEKGY
|1,23
|104.503.314
|% -9,56
|
|IDEAS
|66,10
|435.124
|% -7,94
|
|EREGL
|19,21
|1.509.668.003
|% 6,78
|
|THYAO
|11,69
|1.067.381.739
|% 3,73
|
|GWIND
|5,63
|1.009.842.481
|% 1,26
|
|GARAN
|7,10
|948.796.507
|% 0,42
|
|PETKM
|6,46
|912.498.531
|% 2,70
|
|YKBNK
|2,09
|391.143.056
|% 0,48
|
|GWIND
|5,63
|1.009.842.481
|% 1,26
|
|PETKM
|6,46
|912.498.531
|% 2,70
|
|GARAN
|7,10
|948.796.507
|% 0,42
|
|KRDMD
|7,10
|776.091.140
|% 1,87
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2926
|8,2990
|% -0,83
|
|Euro
|10,0162
|10,0281
|% -1,10
|
|Sterlin
|11,5027
|11,5604
|% -0,68
|
|Frank
|9,0444
|9,0988
|% -0,87
|
|Riyal
|2,2066
|2,2177
|% -0,82
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|0,66
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-3,11
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,15
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,66
|64,66
|-0,76
|
Seans Raporu
17:54
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 91 artarak (% 1.53 ) 1, 187
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, DZGYO, ORMA, TDGYO, SAYAS, NIBAS, KAPLM, CLEBI, DOGUB, MMCAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FENER, UMPAS, PEKGY, BJKAS
-
17:58
YGYO, AVTUR, FLAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
SNKRN, PEKGY, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında