***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.03.2021 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada belirttiğimiz üzere Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 2420 ada, 3 parsel adresindeki 1.298,08 m2 yüzölçümüne sahip arsanın %50'si (yüzde elli) ve Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 2420 ada, 2 parsel adresindeki 20.879,36 m2 yüzölçümüne sahip arsanın %50'sinin (yüzde elli) şirketimiz tarafından satın alınmasına ilişkin görüşme ve çalışmalar yapılmasına karar verilmiş idi. Ancak, bahse konu satın alma işlemi, farklı fırsatlara odaklanılması amacı ile sonlandırılmış bulunmaktadır. Arsa sahibine yapılmış olan kaparo ödemesi, şirketimize iade edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930855BIST