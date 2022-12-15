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***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.12.2022 16:33
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde bulunan, Mistral İzmir binasında yer alan, 233 m2 toplam alana sahip konutun KDV hariç 8.470.410,17 TL bedelle satışı, bugün tapu devri yapılmak ve bedeli tahsil edilmek suretiyle gerçekleşmiştir. Söz konusu taşınmazın 2021 yılı değerleme raporunda yer alan ekspertiz değeri KDV hariç 4.645.000.-TL. dir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087566


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Yarım 3.485 3.541 -42,00  
Çeyrek 1.748 1.770 -21,00  
Gümüş.Ons 23,13 23,15 -0,75  
Gümüş Gr. 13,84 13,85 -0,47  
B. Petrol 82,75 82,75 0,05  
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