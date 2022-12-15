***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2022 16:33
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde bulunan, Mistral İzmir binasında yer alan, 233 m2 toplam alana sahip konutun KDV hariç 8.470.410,17 TL bedelle satışı, bugün tapu devri yapılmak ve bedeli tahsil edilmek suretiyle gerçekleşmiştir. Söz konusu taşınmazın 2021 yılı değerleme raporunda yer alan ekspertiz değeri KDV hariç 4.645.000.-TL. dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087566
BIST
16:325.151
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 84,70
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
16:3218,6547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0326
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
16:3219,8891
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0103
|Açılış
|: 19,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
16:321.065,74
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -16,11
|Açılış
|: 1.065,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler16:31
|EPLAS
|28,82
|38.578.248
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.612.308
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|148.201.310
|% 9,99
|
|RALYH
|43,70
|479.718.008
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|267.511.546
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,23
|423.863.589
|% -9,41
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|SNPAM
|18,40
|631.102
|% -7,07
|
|THYAO
|139,50
|6.850.014.747
|% 1,82
|
|ASELS
|57,70
|6.346.015.640
|% 2,30
|
|ENKAI
|25,62
|5.031.948.330
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,15
|4.640.065.438
|% 4,97
|
|ISCTR
|11,95
|4.609.682.144
|% 6,98
|
|SKBNK
|2,85
|1.657.024.282
|% 4,78
|
|EKGYO
|7,78
|4.327.040.699
|% -2,14
|
|ISCTR
|11,95
|4.609.682.144
|% 6,98
|
|VAKBN
|11,02
|3.085.505.123
|% 3,86
|
|YKBNK
|11,66
|3.225.810.524
|% 4,86
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6449
|18,6574
|% 0,19
|
|Euro
|19,8969
|19,9051
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,8891
|23,0039
|% -0,81
|
|Frank
|20,0278
|20,1484
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9437
|4,9685
|% 0,10
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-30,58
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|-16,74
|
|Cumhuriyet
|7.163
|7.271
|-86,00
|
|Tam
|7.196
|7.243
|-85,00
|
|Yarım
|3.485
|3.541
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.748
|1.770
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,15
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|13,84
|13,85
|-0,47
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|0,05
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:46OZGYO
Yüzde 4.63 oranında artışla 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 381, 039 adet işlem
-
16:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 3 artarak (% 1.42 ) 5, 512
-
16:44XU100
Endeks 5, 140 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 98, 919.00 milyon TL de
-
16:44CUSAN
Yüzde 5.22 oranında artışla 20.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 616, 357 adet işlem
-
16:43YKBNK
Yüzde 4.77 oranında artışla 11.65 lira fiyatla işlem gören hissede 274, 319, 162 adet işlem